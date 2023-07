Selena FM zawarła z Masterplast Nyilvánosan Működő Részvénytársaság warunkową umowę inwestycyjną dotyczącą współpracy realizowanej w ramach spółki Pimco Kft., w której Selena w zamian za wnoszony wkład o wartości maks. 10 mln euro obejmie bezpośrednio 50 proc. udziałów w ramach podwyższenia kapitału, podała spółka.

"Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi, w szczególności w postaci uzyskania zgody węgierskiego urzędu antymonopolowego (lub potwierdzenia, że nie jest ona wymagana) oraz zapewnienia Pimco finansowania dłużnego, które zostanie następnie skonwertowane na kapitał Pimco. W przypadku spełnienia warunków zawieszających, dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Pimco, w ramach którego spółka w zamian za wnoszony wkład obejmie bezpośrednio 50% udziałów w Pimco (dających 50 proc. głosów)" - podano.

"Wartość wkładu wnoszonego przez spółkę do Pimco w ramach transakcji wyniesie maksymalnie 10 mln euro, co według średniego kursu NBP na dzień 24.07 2023 r. (1 EUR = 4,4517) wyniesie maksymalnie 44 517 000 zł. Ostateczna kwota transakcji jest uzależniona od spełnienia warunków zawieszających" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec czerwca spółka podawała, że wraz z węgierską Masterplast podjęły decyzję o współpracy strategicznej, polegającej na realizacji inwestycji ok. 47,5 mln euro we wspólny zakład produkcji wełny szklanej, a współpraca stron będzie realizowana w ramach spółki Pimco Kft. - należącej w 100 proc. do Masterplast - w której obie strony docelowo będą posiadały po 50% udziałów w kapitale zakładowym. W ramach inwestycji strony przeprowadzą podwyższenie kapitału Pimco Kft., tj. w spółce produkującej wełnę szklaną. Selena FM obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Pimco Kft. za równowartość 10 mln euro.

Węgierski Masterplast jest wiodącym producentem i dystrybutorem materiałów izolacyjnych i produktów dla przemysłu budowlanego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, notowanym na giełdzie w Budapeszcie.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,67 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)