Selena FM zawarła z Regratópico, SGPS - Portuguese HoldCo warunkową umowę nabycia udziałów w portugalskiej spółce Imperalum, będącej liderem portugalskiego rynku produktów bitumicznych, podała spółka. Umowa zakłada nabycie 90,1% udziałów w tej spółce, zapewniających kontrolę 100% praw kapitałowych i głosów. Wartość transakcji wyniesie ok. 13,5 mln euro (ok. 59,7 mln zł).

"Najnowsza transakcja Grupy Selena to wzmocnienie naszej pozycji na rynkach zachodnich i jednocześnie rozwój mocy produkcyjnych. Marka Imperalum jest doskonale znana na portugalskim rynku. Co kluczowe, firma posiada własną fabrykę pod Lizboną i od dekad jest punktem odniesienia dla firm wykonawczych w specyfikacji bitumicznych rozwiązań hydroizolacyjnych. Te elementy są dla nas bardzo istotne ze strategicznego punktu widzenia - chcąc się rozwijać, musimy zwiększać nasz dostęp do poszczególnych rynków, a także mieć silną bazę w postaci zakładów produkcyjnych i myśli technologicznej" - powiedział prezes Sławomir Majchrowski, cytowany w komunikacie.

Imperalum jest producentem pap modyfikowanych APP - ataktycznym polipropylenem, które mają wysoką temperaturę mięknienia. Papy plastomeryczne zapewniają wysoką stabilność powierzchni i mogą być stosowane na dachach o różnym spadku, a nawet na powierzchniach pionowych. Powstała w 1968 roku firma ma dziś istotny udział w rynku membran bitumicznych w Portugalii. Dzięki zakupowi tej spółki, Grupa Selena chce uzupełnić ofertę produktową pap i hydroizolacji płynnych oraz umocnić swoją dywizję Waterproofing - rozwiązań hydroizolacyjnych - w Zachodniej Europie. Warunkiem transakcji jest uzyskanie zgody portugalskiego urzędu antymonopolowego.

Umowa warunkowa wycenia wartość spółki na 13,5 mln euro, co według średniego kursu NBP wynosi 59,73 mln zł. Ostateczna cena nabycia zostanie ustalona na dzień zamknięcia transakcji w drodze korekty EV o wartość długu netto oraz o różnice w kapitale obrotowym na ten dzień w oparciu o mechanizm rozliczeń przewidzianych w umowie warunkowej, zaznaczono.

Przejęcie spółki, która posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu zaawansowanych technicznie rozwiązań hydroizolacyjnych, będzie uzupełnieniem oferty marki pokryć dachowych Matizol, należącej do Grupy Selena od 2010 roku. Dzięki nabyciu spółki Imperalum, Selena wzmocni swoją pozycję w segmencie hydroizolacji i w innych grupach produktowych w Portugalii. Imperalum, oprócz pap, produkuje także emulsje bitumiczne, a sprzedaje także izolacje akustyczne, termoizolacje i inne produkty dostosowane do wymagań lokalnego rynku, podsumowano w materiale.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,67 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)