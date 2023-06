Selena FM i węgierska spółka Masterplast Nyilvánosan Működő podjęły decyzję o współpracy strategicznej, polegającej na realizacji inwestycji we wspólny zakład produkcji wełny szklanej, podała Selena. Inwestycja o wartości ok. 47,5 mln euro ma powstać w I poł. 2025 r.

Współpraca stron będzie realizowana w ramach spółki Pimco Kft. należącej w 100% do Masterplast, w której obie strony docelowo będą posiadały po 50% udziałów w kapitale zakładowym. W ramach inwestycji strony przeprowadzą podwyższenie kapitału Pimco Kft., tj. w spółce produkującej wełnę szklaną. Selena FM obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym imco Kft. za równowartość 10 mln euro, wyjaśniono.

Pimco Kft. posiada 4,3-hektarowy teren przemysłowy przygotowany pod budowę fabryki oraz inwestycję w zakresie produkcji wełny szklanej, dla którego realizację bezzwrotnej dotacji państwowej w wysokości 5,645 mld HUF zapewnia HIPA National Investment Promotion Agency.

Inwestycja o wartości ok. 47,5 mln euro zostanie zrealizowana w Szerencs, gdzie produkcja ma ruszyć w I połowie 2025 roku. Zdolności produkcyjne Pimco Kft. strony szacują na 19 tys. ton rocznie, podsumowano.

Węgierski Masterplast jest wiodącym producentem i dystrybutorem materiałów izolacyjnych i produktów dla przemysłu budowlanego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, notowanym na giełdzie w Budapeszcie.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,67 mld zł w 2022 r.

