Spółka wyjaśniła, że rada nadzorcza powierzyła: Adamowi Młodkowskiemu funkcję członka Zarządu ds. finansów; Monice Gorgoń - funkcję członka zarządu ds. operacyjnych i regulacyjnych, a Tomaszowi Dąbrowskiemu - funkcję członka zarządu ds. informatycznych.

Reklama

Giełda dodała, że decyzja rady wejdzie w życie pod warunkiem udzielenia zgody Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w składzie zarządu GPW.

Reklama

Spółka przekazała, że Adam Młodkowski jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku finanse i bankowość. Ukończył również m.in. Advanced Management Program na IESE Business School w Barcelonie, studium dla dyrektorów finansowych organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu, a także kurs maklerski i kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Młodkowski na początku swojej kariery związany był z sektorem bankowym. Pracował w Grupie Pekao oraz w PKO Banku Polskim. W latach 2003-2009 był członkiem zarządu, następnie wiceprezesem, a od od 2008 został prezesem Bankowego Funduszu Leasingowego. W latach 2016 - 2017 r. pracował w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. W 2018 r. został doradcą prezesa SGB Banku. Od stycznia do września 2020 r. był niezależnym członkiem rady nadzorczej KDPW_CCP rekomendowanym przez GPW. We wrześniu 2020 r. po uzyskaniu zgody KNF objął stanowisko wiceprezesa ds. finansowych w Towarowej Giełdzie Energii S.A. Od kwietnia 2021 r. jest również przewodniczącym rady nadzorczej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych.

Monika Gorgoń jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, seminarium doktorskiego oraz studiów LL.M. in International Commercial Law na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie, jak również studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) prowadzonych przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School of London.

Od 2017 r. jako dyrektor nadzoruje na GPW obszar compliance, ryzyka, ciągłości działania, AML i kontroli wewnętrznej oraz kieruje doradczym komitetem GPW ds. compliance. Jest też wiceprzewodniczącą rady nadzorczej GPW Benchmark.

Z kolei Tomasz Dąbrowski to absolwent studiów o kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim, a także studiów MBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

W 1995 rozpoczął pracę w Kredyt Banku. Następnie, po ukończeniu studiów w 1996 r., przez 11 lat związany był z grupą Raiffeisen, w tym przez pierwsze 4 lata z domem maklerskim grupy. W latach 2007–2012 był wiceprezesem firmy informatycznej Pentegy. Dąbrowski to również założyciel i w latach 2013-2016 wiceprezes zarządu domu maklerskiego Q Securities. W latach 2016 - 2019 pełnił funkcję członka zarządu Poczty Polskiej, a w okresie 2019-2020 członka zarządu Banku Pocztowego. (PAP)