"Polityka dywidendy znajdzie zastosowanie począwszy od roku obrotowego, który zakończy się dnia 31 grudnia 2022 roku. Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki. Przy rekomendacji walnemu zgromadzeniu podziału zysku i ustalaniu wartości dywidendy, zarząd spółki będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi) oraz ocenę perspektyw grupy kapitałowej spółki w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych" - czytamy w komunikacie.

Intencją zarządu jest stworzenie i utrzymanie przewidywalnej polityki dywidendowej i postrzeganie Arctic Paper przez rynek jako spółki dywidendowej, podkreślono także.

W czerwcu br. zwyczajne walne zgromadzenie Arctic Paper postanowiło przeznaczyć zysk netto spółki za rok obrotowy 2021 oraz część zysków netto z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym, w łącznej kwocie 27,72 mln zł, na wypłatę dywidendy. Dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,4 zł brutto.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,41 mld zł w 2021 r.

