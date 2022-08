Reklama

Reklama

Columbus, który w ostatnich latach w Polsce zamontował ponad 60 000 instalacji fotowoltaicznych, rozszerza swoją działalność o kolejny kraj. Znane w Polsce oferty Columbusa - SMART i PRO - trafiły klientów w Czechach. Polski dostawca usług OZE w ramach oferty zapewnia m.in. najwyższej jakości panele fotowoltaiczne Sunport, oparte na technologii MWT, z inwerterami marki Solis. Najważniejszym wyróżnikiem oferty Columbus na czeskim rynku PV jest szybki montaż instalacji, podano.

"To jeden najistotniejszych elementów naszej przewagi konkurencyjnej. Popyt na montaż instalacji w Czechach jest obecnie tak duży, że większość firm działających na rynku wyznacza bardzo odległe terminy realizacji. Niektóre z nich wręcz wstrzymały przyjmowanie nowych klientów do końca 2023 r." - powiedział członek zarządu czeskiej spółki Columbus Energy a.s. Petr Vaverka, cytowany w komunikacie.

Na początek Columbus oferuje czeskim klientom fotowoltaikę w zestawie z inwerterem hybrydowym i magazynem energii. Standardem na naszym sąsiednim rynku jest zakup instalacji od razu z domowym magazynem, który pozwala zwiększyć poziom autokonsumpcji energii wyprodukowanej ze słońca.

"Mamy wieloletnie doświadczenie, a przede wszystkim wysokie kompetencje sprzedażowe i marketingowe, które przynoszą sukcesy na polskim rynku i które z pewnością sprawdzą się na rynku czeskim. Nasze wysokie standardy obsługi i najwyższej jakości komponenty to kolejne przewagi, którymi chcemy zapewnić sobie wysokie miejsce w rankingu firm fotowoltaicznych w Czechach. Naszą ambicją jest montaż 500 do 1000 instalacji fotowoltaicznych miesięcznie. A w ciągu dwóch lat chcielibyśmy zostać numerem jeden na rynku" - podkreślił wiceprezes Columbus Energy Michał Gondek.

Rynek w Czechach dotykają podobne problemy jak w Polsce - rosnące ceny prądu oraz niepewność dostaw gazu zmusiły tysiące czeskich gospodarstw domowych do szybkiego działania i inwestycji w OZE. Podjęcie decyzji o zakupie fotowoltaiki czy pompy ciepła pomagają z pewnością podjąć rządowe dotacje na odpowiednio wysokim poziomie. W efekcie ich wprowadzenia w pierwszym półroczu 2022 r. w kraju zainstalowano więcej instalacji fotowoltaicznych niż w całym ubiegłym roku, podkreślono w materiale.

W kolejnych krokach Columbus Energy a.s. będzie oferował pełną gamę produktów OZE, tj. pompy ciepła oraz ładowarki do samochodów elektrycznych. Przygotowuje też specjalną ofertę dla klientów biznesowych, wskazano także.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)