Pierwsza oferta dotyczyła projektu i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne, odc. 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy) długości ok. 17,3 km. Jej wartość to 486,4 mln zł netto.

Druga oferta obejmowała zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, Odcinek nr 6: węzeł Zamość Wschód wraz z węzłem - węzeł Zamość Południe wraz z węzłem dł.ok.12,430 km. Jej wartość to 358,2 mln zł.

W obu przypadkach Budimex będzie miał na realizację kontraktu 36 miesięcy. Spółka zaznacza jednak, że do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 16 grudnia do 15marca; do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2021 r. miał 7,91 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)