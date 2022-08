Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,98 proc. i wyniósł 33.292,05 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,41 proc. i wyniósł 4.199,18 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował 1,67 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.639,27 pkt.

Inwestorzy przygotowują się do piątkowego wystąpienia prezesa Fedu Jerome'a Powella, który będzie komentować perspektywy gospodarcze podczas dwudniowego sympozjum w Jackson Hole, w stanie Wyoming. Wystąpienie Powella odbędzie się o 16.00 czasu polskiego.

Marko Kolanovic, główny strateg ds. rynków globalnych w JPMorgan Chase & Co., jest sceptyczny, czy Fed będzie w stanie długo trzymać się swojej jastrzębiej ścieżki.

„Utrzymujemy, że inflacja ustąpi sama, gdy znikną zniekształcenia po stronie podaży i popytu, co prawdopodobnie doprowadzi do zwrotu w polityce Fedu” – napisał Kolanovic w raporcie. „W uwagach przewodniczącego Powella na konferencji Jackson Hole w tym tygodniu nie oczekujemy, że przechyli szalę co do wielkości następnego posunięcia banku, które będzie zależeć od nadchodzących publikacji danych, ale wierzymy, że zaneguje pomysł, że gołębia polityka wkrótce wróci do łask”.

Według analityków potencjał dla szoku na rynku po przemówieniu Powella jest wysoki.

„Powell to dzika karta w swojej komunikacji, że nikt dokładnie nie wie, co się stanie po jego przemówieniu. Musisz więc być zwinny i przygotowany do reagowania w obie strony. To jest rynek napędzany przez otoczenie makro” – powiedział Steve Chiavarone, zarządzający funduszem w Federated Hermes.

„Jackson Hole ma być miejscem debaty nad ideami i nie powinien poruszać się na rynku, ale jesteśmy w świecie po pandemii, inflacja jest bardzo wysoka, polityka monetarna zaostrza się jak szalona, co niepokoi inwestorów” – powiedział Fred Goodwin, strateg w State Street Global Markets.

Produkt Krajowy Brutto USA w drugim kwartale spadł o 0,6 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podał Departament Handlu w drugim wyliczeniu. Oczekiwano -0,7 proc. wobec -0,9 proc. w I wyliczeniu. W pierwszym kwartale PKB USA spadł o 1,6 proc. kdk SAAR, a w IV kw. 2021 r. gospodarka USA wzrosła o 6,9 proc.

Konsumpcja prywatna wzrosła w II kw. o 1,5 proc., wobec +1,8 proc. w poprzednim kwartale. Oczekiwano +1,5 proc.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 243 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 252 tys. wobec 245 tys. poprzednio, po korekcie z 250 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,415 mln w tygodniu, który skończył się 13 sierpnia. Analitycy oczekiwali 1,441 mln wobec notowanych poprzednio 1,434 mln, po rewizji z 1,437 mln.

„Wydaje się, że rynki obligacji nie wyceniają odpowiednio ryzyka recesji. Nie sądzę też, aby rynki odpowiednio wyceniały zacieśnienie ilościowe. To nastąpi z pełną mocą dopiero w przyszłym miesiącu” – powiedział Bob Michele, dyrektor ds. inwestycji w JPMorgan Asset Management.

Z branż najmocniej zyskiwały spółki surowcowe, usług komunikacyjnych oraz banki. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się akcje firm konsumenckich i użyteczności publicznej.

Peloton szedł w dół o 15 proc. Producent sprzętu do ćwiczeń podał prognozy przychodów na I kw., które były niższe od oczekiwań analityków, uzasadniając je spadkiem popytu.

Nvidia traciła 3 proc. po tym, jak producent chipów podał prognozy przychodów na trzeci kwartał, które były poniżej oczekiwań, ponieważ spadł popyt na chipy używane w komputerach do gier.

Tesla zyskała 2 proc. po tym, gdy wszedł w życie podział akcji producenta pojazdów elektrycznych 3 do 1.

Salesforce spadł ponad 6 proc. po tym, jak firma produkująca oprogramowanie obniżyła całoroczne prognozy.

Snowflake zwyżkował o 20 proc., gdyż kwartalne przychody spółki okazały się wyższe od oczekiwań.

Dollar Tree zniżkował 10 proc. po tym jak sieć dyskontowała obniżyła swoje całoroczne prognozy wyników. Dokonania koncernu za drugi kwartał okazały się niższe od oczekiwań zarówno pod względem przychodów, jak i zysków.

Notowane na giełdzie w USA chińskie spółki zwyżkowały po zapowiedzi nowej stymulacji fiskalnej przez rząd Chin. Alibaba rośnie o 4 proc., a JDcom o 4,5 proc.

Baidu rosło o 4 proc. Chińska spółka zaprezentowała w czwartek swój pierwszy komputer kwantowy o nazwie Qianshi.

Rentowność 10-letnich UST spadła o 3 pb. do 3,07 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji obniżyła się o 5 pb. do 3,26 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -30 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 27 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 93,90 USD za baryłkę, po spadku o 1,01 proc., październikowe futures na Brent idą w dół o 0,7 proc. do 100,47 USD/b.