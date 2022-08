"Dzisiejsza sesja przyniosła lekkie odreagowanie - WIG20 wzrósł o 0,7 proc. i oddalił się od granicy 1.600 pkt. Największy wpływ na ten wzrost miały takie spółki jak PKO BP, Dino Polska czy Allegro. Zaskoczeniem in minus na dzisiejszej sesji były z kolei PZU, PKN Orlen i PGNiG" - powiedział PAP Biznes Sobiesław Kozłowski.

Reklama

Jak wskazał, umocnienie złotego, forinta węgierskiego i korony czeskiej sygnalizuje poprawę sentymentu wśród inwestorów zagranicznych i pomaga odbić indeksom giełdowym w regionie.

Reklama

"Jednak to, co będzie wyznaczało kierunek na najbliższe sesje, a może nawet i tygodnie, to rozpoczęte dziś sympozjum w Jackson Hole. Inwestorzy będą wypatrywać jakichkolwiek przesłanek odnośnie potencjalnych przyszłych zmian w polityce Fed" - powiedział Kozłowski.

"Pytanie, czy indeksowi WIG20 uda się zatrzymać poziom 1.600 pkt., a kluczowe będą tu właśnie przecieki z USA" - dodał.

Poza Jackson Hole istotny dla inwestorów będzie także rozwój sytuacji odnośnie notowań gazu.

"Dziś testowane było 300 euro/MWh - to jest wysoki poziom. Europa jest pod presją ekonomiczną ze strony Rosji i to wpływa na sentyment inwestorów" - powiedział Kozłowski.

WIG20 zakończył czwartkową sesję wzrostem o 0,7 proc. do 1.632 pkt. Indeks WIG40 poszedł w górę o 0,92 proc., a kurs sWIG80 nie zmienił się wobec środowego zamknięcia. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał tym samym 0,69 proc.

W ujęciu sektorowym najsilniej zwyżkował na zamknięciu indeks WIG-Leki (+9,4 proc.). O 2,9 proc. wzrósł indeks WIG-Banki, a o 2,1 proc. indeks WIG-Budownictwo. Największą przeceną został dotknięty WIG-Paliwa (-1,8 proc.).

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 781 mln zł, z czego ok. 617 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najmocniej handlowaną w czwartek spółką był PKN Orlen (111 mln zł).

Liderem wzrostów w WIG20 było PKO BP, którego notowania poszły w górę o 4,3 proc. Wyraźne zwyżki odnotowały ponadto Pekao (+3,3 proc.) i Allegro (+3,2 proc.). O 2,7 proc. poszedł w górę kurs Dino Polska, a o 2,4 proc. Santandera.

Najsilniejszą przeceną w WIG20 były w czwartek dotknięte akcje PZU (-2,8 proc.). Spółka opublikowała raport za I półrocze 2022 roku. Zgodnie z danymi zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w drugim kwartale 2022 roku spadł do 722 mln zł z 754 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się 14 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 839 mln zł. PZU oceniło podczas konferencji, że osiągnięcie celu strategicznego, jakim jest wzrost zysku netto w 2024 roku do 3,4 mld zł nie powinno być zagrożone.

O 1,2 proc. spadł kurs PGE - spółka przed sesją podała szacunkowe wyniki za II kw. Według danych EBITDA powtarzalna w II kwartale 2022 r. wyniosła około 1.616 mln zł, a EBITDA raportowana ukształtowała się na poziomie około 3.777 mln zł. Według wstępnych danych, grupa miała w II kwartale około 2.266 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA PGE wyniesie w II kwartale 2022 roku 2.102 mln zł, a zysk netto wyniesie 777,3 mln zł

W gronie średnich spółek pozytywnie wyróżniły się PKP Cargo (+4,8 proc.), Asseco SEE (+4,6 proc.) i BNP Paribas (+4,5 proc.). Wzrosty w przedziale 2,9-3,7 proc. odnotowały Millennium, Mabion, Ten Square Games, Huuuge, Kruk i Budimex.

O 1,4 proc. wzrósł kurs Dom Development, który opublikował raport za I półrocze br. Spółka odnotowała w II kw. 2022 roku 94,04 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 58,04 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 90,9 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 86,2-95,2 mln zł.

Po przeciwnej stronie tabeli znalazła się Neuca ze spadkiem kursu o 2,1 proc.

Liderem wzrostów nie tylko w sWIG80, ale również na całej GPW, okazał się w czwartek Biomed Lublin (+38,1 proc.). Obrót na akcjach tej spółki był jednym z najwyższych na całej giełdzie i wyniósł ok. 53 mln zł. Spółka podała w trakcie sesji, że otrzymała informację o pomyślnym zakończeniu rejestracji na terytorium Niemiec i Szwajcarii produktu leczniczego Onko BCG.

Wyraźnie wzrósł także Bioton - o 4,8 proc.

W gronie najsilniejszych spadków znalazły się akcje Arctic Paper (-6,5 proc.) i ZE PAK (-4,5 proc.). O ponad 3 proc. zniżkowały ponadto Stalprodukt i Tim.