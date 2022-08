W czwartek po 17.40 złoty umocnił się wobec głównych walut. Euro kosztuje 4,75 zł, dolar 4,76 zł, a frank szwajcarski 4,94 zł.

Złoty w czwartek ok. godz. 8.15 osłabiał się w stosunku do euro o 0,10 proc., do poziomu 4,76 zł, a do franka szwajcarskiego o 0,02 proc., za którego trzeba było płacić 4,93 zł.

Polska waluta umacniała się wobec dolara amerykańskiego o 0,61 proc.; w porannym handlu za jednego dolara płacono 4,75 zł.

W środę po godz. 17. euro kosztowało 4,77 zł, dolar 4,78 zł, a frank szwajcarski – 4,95 zł.