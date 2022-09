Reklama

Skonsolidowany zysk netto bez programu motywacyjnego wyniósł 15,89 mln zł wobec 10,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 7,65 mln zł wobec 2,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł w II kw. br. 16,89 mln zł wobec 8,89 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast zysk EBITDA bez programu motywacyjnego wyniósł 28,52 mln zł wobec 17,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 102,01 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 69,82 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 8,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 195,49 mln zł w porównaniu z 139,24 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszej połowie 2022 r. grupa kapitałowa Selvita osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 199.019 tys. zł, co oznacza wzrost o 41% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy to przychody wyniosły 141.650 tys. zł. Grupa kontynuowała dynamiczny wzrost organiczny we wszystkich segmentach operacyjnych. W pierwszej połowie 2022 r. przychody z tytułu dotacji zwiększyły się o 1.053 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego z 1.927 tys. zł do 2.980 tys. zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Zysk EBITDA wyniósł w I poł. br. 33,6 mln zł wobec 26,67 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast zysk EBITDA bez programu motywacyjnego wyniósł 56,2 mln zł wobec 35,19 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Selvita, po skorygowaniu o wpływ programu motywacyjnego, wygenerowała w pierwszej połowie 2022 r. EBITDA na poziomie całej działalności, który wyniósł 56.204 tys. zł i jest wyższy o 60% w porównaniu do EBITDA za analogiczny okres 2021 r. Wysoka dynamika EBITDA jest głównie efektem wzrostu rentowności usług realizowanych przez grupę. Dodatkowym czynnikiem wpływającym pozytywnie na rentowność EBITDA, z wpływem około 2,3 pkt proc., było osłabienie złotówki względem innych walut. W konsekwencji wskaźnik EBITDA w pierwszej połowie 2022 r. wzrósł o 3,4 pkt proc. do 28,2% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy wynosił 24,8%" - czytamy dalej.

Skonsolidowany zysk netto bez programu motywacyjnego wyniósł w I poł. br. 32,78 mln zł wobec 18,35 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk netto grupy kapitałowej Selvita, po skorygowaniu o wpływ programu motywacyjnego, wyniósł 32.779 tys. zł i jest wyższy o 79% w porównaniu do zysku netto za analogiczny okres 2021 r. Wysoka dynamika wyniku netto wynika z wyżej omówionego wzrostu EBITDA oraz jest efektem rozpoznania ulgi inwestycyjnej w Chorwacji (1.602 tys. zł) wraz z rozliczeniem ulgi B+R w Polsce (1.217 tys. zł) bezpośrednio w pierwszej połowie 2022 r., w odróżnieniu od 2021, kiedy to zostały ujęte za cały rok w czwartym kwartale" - napisano też w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 20,75 mln zł wobec 0,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

