Zysk operacyjny wyniósł 158,82 mln zł wobec 149,99 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 162,34 mln zł wobec 153,13 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 431,77 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 979,86 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży były w pierwszym półroczu 2022 roku wyższe o 46,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. [...] EBIT grupy emitenta wyniósł 158 819 tys. zł, co oznacza wzrost o 5,9% w stosunku do I poł. 2021 roku (149 994 tys. zł). Z kolei skonsolidowany zysk netto wypracowany w I poł. 2022 roku wyniósł 110 493 tys. zł i był o 8,8% niższy w porównaniu do wyniku z I poł. 2021 roku (110 493 tys. zł). [...] Dobre wyniki emitenta są rezultatem przemyślanej i konsekwentnie realizowanej strategii zakupowo-sprzedażowej, utrzymaniem udziałów w rynku oraz właściwego wykorzystania dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej, w tym skokowych zmian podaży, pobytu i niespotykanej dotąd zmienności cen wyrobów hutniczych. Wyniki te zostały osiągnięte w warunkach niestabilnej globalnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Marża EBIT grupy wyniosła 11,1% w I poł. 2022 r. (w porównaniu do 15,3% rok wcześniej), a marża EBITDA - 11,3% (15,6% rok temu), podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 93,04 mln zł wobec 103,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,26 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)