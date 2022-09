Reklama

Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 3,29 mln zł wobec 11,76 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 8,28 mln zł wobec 12,41 mln zł zysku rok wcześniej.

"[Jednostkowy] zysk na działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł w I półroczu 2022 5,3 mln zł (spadek o 54,64% r/r). EBITDA skorygowana osiągnęła poziom 8,17 mln zł i porównaniu do 2021 roku spadła o 5,77 mln zł (41,4%). Zysk netto w I połowie 2022 r. wyniósł 8,28 mln zł. Istotny wpływ na poziom zysku netto miało: zmniejszone przychody w I półroczu 2022 r. spowodowane wstrzymaniem części procesów produkcyjnych związanych z przebudową hali technologicznej oraz budową cleanroomu oraz dostępnością komponentów niezbędnych do produkcji; zawiązane rezerwy urlopowe w kwocie 775 tys. zł prowizje od sprzedaży dla VIGO Photonics Inc. na kwotę 689 tys. zł.; ujęcie aktywa z tytułu podatku odroczonego na kwotę 3 482 tys. zł. W celu zapewnienia porównywalności danych z poprzednimi okresami w sprawozdaniu zarządu podano również wynik netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe (nieuwzględniający ujęcia aktywa z tytułu podatku odroczonego) - skorygowany zysk netto wyniósł w I półroczu 4,72 mln zł, co oznacza, że spadł o 7,17 mln zł (60,28%) w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w grupie wyniósł 3,3 mln zł. Różnica w stosunku do wyniku EBIT w ujęciu jednostkowym wynika z uwzględnienia straty wygenerowanej przez spółkę Photonics Inc., która rozpoczęła działalność dopiero od początku 2022 r. jako bezpośredni przedstawiciel Vigo Photonics na rynku amerykańskim. Analogiczne różnice dotyczą wyniku EBITDA oraz zysku netto w grupie. Dodatkowo w wyniku w ujęciu skonsolidowanym uwzględniono wycenę inwestycji w Inkubator według metody praw własności w kwocie 1 998 tys. zł w roku 2021 i 318 tys. zł na dzień 30.06.2022" - czytamy w raporcie.

Rentowność spółki w I półroczu 2022 wyniosła 25,8% i w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021 spadła o 12,2 pkt proc. Rentowność netto (od wyniku skorygowanego) w I półroczu 2022 r. wyniosła 14,7%, rentowność EBITDA skorygowana na poziomie 25,5%, z kolei rentowność EBIT wyniosła 16,6%, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,72 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 32,59 mln zł rok wcześniej.

"Spółka [matka] osiągnęła 32 mln zł przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2022 r., o 1,7% mniej r/r. (w tym: sprzedaż materiałów półprzewodnikowych wyniosła 1,8 mln zł, czyli o 7,7% więcej r/r). Sprzedaż w ramach grupy kapitałowej osiągnęła 30,7 mln zł - różnica wynikała z faktu, iż część z dostaw dla klienta odbywała się za pośrednictwem spółki VIGO Photonics Inc i zgodnie z warunkami INCOTERMS produkty zostały dostarczone do ostatecznego klienta po zakończeniu kwartału. Spółka zanotowała największy wzrost w segmencie przemysłowym - o ponad 44% r/r oraz w segmencie nauka i medycyna - o ponad 24% r/r. Dodatkowo Spółka odnotowała wzrost sprzedaży w segmencie transportu - o 5,5% r/r. Odnotowano natomiast spadek o 58% spadek w segmencie wojskowym, ze względu na mniejsze niż w 2021 r zamówienia od głównego klienta w tym segmencie" - czytamy w raporcie.

Dodatkowo istotny decydujący wpływ na wysokość obrotów miało wstrzymanie w I kwartale 2022 r. części procesów produkcyjnych w związku z przebudową hali technologicznej oraz budową i rozruchem cleanroomu, dodano.

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

