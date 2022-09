Reklama

"Asbis nie zwalnia i co miesiąc wypracowuje bardzo wysokie przychody, które są wyższe od naszych oczekiwań. W sierpniu największą sprzedaż wypracował Kazachstan, Słowacja oraz Bliski Wschód. Te kierunki rozwijają się teraz bardzo dobrze. Rozwijamy również naszą działalność w regionach Adriatyku i na Bałkanach. Naszym zdaniem, wszystkie rynki, na których działamy, mają dobry potencjał wzrostu, jednak w różnych segmentach. Dlatego wciąż rozwijamy portfel produktów, zarówno w klasycznej dystrybucji, jak i w dystrybucji z wartością dodaną. Poszukujemy też nowych segmentów produktowych, które doskonale uzupełnią nasz biznes i zostaną dobrze przyjęte w naszej sieci dystrybucji" - powiedział wiceprezes Grupy Asbis Costas Tziamalis, cytowany w komunikacie.

"Jeśli chodzi o najbardziej popularne w sierpniu produkty, to najlepiej sprzedawały się smartfony, procesory oraz laptopy. Zadebiutował już iPhone 14 wraz z nowymi produktami Apple, które wejdą do sprzedaży na naszych rynkach w październiku. Z niecierpliwością na to czekamy" - dodał.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3,08 mld USD w 2021 r.

