W grupie kapitałowej Grupa Azoty zdecydowanie największe nakłady, związane z budową Polimerów Police, poniosła spółka Grupa Azoty Polyolefins - 918,79 mln zł. Capex ZA Puławy wyniósł 127,89 mln zł, jednostki dominującej - 92,36 mln zł, Grupy Azoty Kędzierzyn - 89,6 mln zł, ZCh Police - 59,69 mln zł, a Compo Expert - 14,15 mln zł, wymieniono w sprawozdaniu zarządu.

Oprócz Polimerów Police, których budżet to 7,21 mld zł, a poniesione do tej pory nakłady to 4,02 mld zł, największe realizowane inwestycje w grupie realizowane są w Puławach: budowa węglowego bloku energetycznego (budżet 1,2 mld zł, poniesione nakłady 965,93 mln zł), modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego (budżet 695 mln zł, poniesione nakłady 396,89 mln zł) oraz wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej (budżet 430 mln zł, poniesione nakłady 419,86 mln zł).

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,9 mld zł w 2021 r.

