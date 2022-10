"WIG20 w poniedziałek testował dolne ograniczenie średnioterminowego kanału spadkowego, a na wykresie pojawił się młotek. Kolejna sesja przyniosła wzrosty. Natomiast dwie ostatnie sesje - wczorajsza i dzisiejsza - to takie znaki zapytania: czy na rynek powrócą spadki czy też jednak dalej będzie korekcyjne odbicie" - powiedział Przemysław Smoliński z BM PKO BP.

"Wyraźnie widać, że inwestorzy mocno czekają na to, co wydarzy się na giełdach amerykańskich. Obroty nie były specjalnie duże - ani dziś ani wczoraj, natomiast na wtorkowej sesji - przy tym silniejszym wzroście - były już większe. Myślę, że w tej chwili sporo zależy od zachowania S&P500, który jest w kilkusesyjnej konsolidacji. Zobaczymy czy kolejne sesje przyniosą wybicie indeksu z tej konsolidacji, i czy to będzie wybicie górą czy dołem" - dodał.

Analityk wskazał, że jeśli w USA powrócą spadki, to WIG20 również będzie zniżkować. Jeśli jednak S&P500 zakończy sesję wybiciem górą z konsolidacji to na warszawskiej giełdzie będzie kontynuowane korekcyjne odbicie.

"Myślę, że to mogłoby być nawet silniejsze odbicie - nie tylko kilkusesyjne, a kilkutygodniowe, nawet w okolice 1.600 pkt. Zasięg tego ruchu w górę jak najbardziej mógłby być bardziej średnioterminowy niż krótkoterminowy" - ocenił Smoliński.

Jak wskazał, zamknięcie sesji powyżej poziomu 1.450 pkt. przez WIG20 byłoby potwierdzeniem kontynuacji korekty wzrostowej na warszawskim rynku.

WIG20 zakończył czwartkową sesję spadkiem o 0,09 proc. do 1.418 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 1,13 proc., a sWIG80 wzrósł o 0,57 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,29 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW wzrosły prawie wszystkie indeksy, a najmocniejsze były WIG-Spożywczy (+2,3 proc.), WIG-Odzież (+2,2 proc.) i WIG-Budownictwo (+2,1 proc.). Jedynymi indeksami, które zakończyły sesję na minusie, były WIG-Górnictwo (-1,3 proc.) i WIG-Motoryzacja (-0,1 proc.).

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 785 mln zł, z czego ok. 667 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najmocniej handlowanymi spółkami były Allegro (107 mln zł) i CD Projekt (92 mln zł).

Najsilniejszy wzrost w indeksie WIG20 zanotowało LPP, której kurs poszedł w górę o 3,1 proc. Spółka poinformowała w środę, że miała w II kw. roku obrotowego 2022/23 246,2 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 459 mln zł zysku przed rokiem. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się 256,4 mln zł zysku. EBITDA wyniosła 667,1 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się 638,6 mln zł wyniku EBITDA. Przychody grupy wyniosły 4,34 mld zł, a rynek oczekiwał sprzedaży na poziomie 3,97 mld zł. Marża brutto na sprzedaży spadła w I półroczu o 3,9 p.p., do 51,6 proc. Jak poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz podczas wideokonferencji, LPP zakłada, że w 2022/23 marża brutto na sprzedaży może wynieść 52-53 proc.

O 2 proc. wzrósł kurs Pekao. Również PKO BP zakończyło sesję na plusie (+0,5 proc.), jednak Santander i mBank znalazły się pod kreską - banki straciły odpowiednio: 0,9 proc. i 1,8 proc.

Największy spadek w indeksie zanotowały akcje Cyfrowego Polsatu, którego kurs zniżkował na zamknięciu o 4,7 proc. Moody's obniżył w środę rating korporacyjny CFR grupy Cyfrowego Polsatu do "Ba3" z "Ba1", a perspektywa ratingu jest negatywna. Negatywnie na koniec dnia wyróżniło się także Pepco - kurs tej spółki spadł o 2 proc.

Po dynamicznych zmianach w czasie środowej sesji związanych z publikacją aktualizacji strategii, o 1,2 proc. w górę poszły akcje CD Projektu, choć w trakcie sesji kurs znajdował się pod kreską.

Największe wzrosty w mWIG40 zanotowały Livechat (+10,6 proc.), Bumech (+8,2 proc.) i XTB (+4,8 proc.). O 4 proc. poszedł w górę kurs Kernela, a o ok. 3,5 proc. Ciechu i Budimeksu.

Na 3,3-proc. plusie zakończył sesję Alior Bank, który zweryfikował szacunki dot. wakacji kredytowych i postanowił rozpoznać dodatkowy koszt związany z modyfikacją umów kredytowych z tego tytułu w wysokości 36 mln zł. Całkowity koszt szacowany jest więc łącznie na 502 mln zł i został ujęty jako pomniejszenie wyniku brutto w III kwartale 2022 r.

Wyraźne zwyżki w przedziale 2,7-2,9 proc. zanotowały także Mercator, Mobruk, Kruk i STS Holding.

Po stronie największych spadków w indeksie średnich spółek znalazły się Amrest (-3,5 proc.) i Ten Square Games (-2,5 proc.), który podał, że szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach spółki wyniosły w trzecim kwartale 2022 roku 137,3 mln zł. Jak podano, przychody nie uwzględniają przychodów odroczonych w czasie.

Liderami wzrostów w sWIG80 okazały się ZE PAK, Cognor, CI Games i Sanok, których kursy rosną odpowiednio o: 7,1 proc., 5,9 proc., 5,7 proc. i 5,2 proc. O ponad 3 proc. poszły w górę notowania Shopera, Polic, Sunexu i Getinu, a o ponad 2 proc. Celonu Pharma, PCF Group, ATM Grupy i Ferro.

O 0,7 proc. do 275 zł wzrósł kurs PlayWaya - spółka poinformowała, że chce sprzedać do 2.810.000 akcji SimFabric, stanowiących 44,96 proc. w kapitale zakładowym spółki i rozpoczął się już proces budowy księgi popytu.

Największą przeceną dotknięte zostały akcje Oponeo (-2,9 proc.), BOŚ (-2,7 proc.) i Stalproduktu (-2,6 proc.).

Na szerokim rynku o 6,6 proc. do 19,64 zł rośnie kurs Answear. Spółka wstępnie szacuje, że sprzedaż online spółki wzrosła w III kw. rdr o 51 proc. do 244 mln zł. Przychody ze sprzedaży, według sprawozdawczości MSSF, wyniosły w tym okresie 233 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 50 proc.

