Comarch podpisał umowę na rozwój i utrzymanie Portalu Klienta oraz usługi służącej do komunikacji pomiędzy systemami należącymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS, podała spółka. Wartość umowy to ponad 70 mln zł brutto. Umowa zakłada również możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości ok. 35 mln zł brutto. Przewidywany czas projektu to 47 miesięcy. Będzie on poprzedzony 3-miesięcznym okresem przejściowym.

"Platforma Usług Elektronicznych ZUS (ZUS PUE) jest narzędziem, które umożliwia zdalny dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych bez wychodzenia z domu. Dzięki PUE można m. in. przeglądać dane zgromadzone w ZUS, przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe czy składać wnioski. Wszystkie usługi w ramach PUE są udostępniane w trybie 24/7, co przy poziomie rozbudowania platformy sprawia, że portal PUE ZUS jest jednym z największych i najbardziej zaawansowanych e-urzędów w Polsce" - czytamy w komunikacie. Comarch podkreśla, że ma bogate doświadczenie w realizowaniu projektów dla ZUS. Jest stroną umowy ramowej na rozwój Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Ponadto Comarch zajmuje się utrzymaniem systemu kierowania ruchem klientów w terenowych jednostkach ZUS, przypomniano. Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,62 mld zł w 2021 r. (ISBnews)