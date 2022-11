Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 14,62 mln zł wobec 7,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,9 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 53,63 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2022 r. spółka wykorzystała bardzo dobre relacje cen paliw i osiągnęła solidne wyniki finansowe, pomimo problemów na niektórych rynkach, w tym wojny w Ukrainie, dużej zmienności i ciągłych wyzwań związanych z łańcuchem dostaw. Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2022 roku wyniosły 74,9 mln zł i były wyższe od przychodów ze sprzedaży za analogiczny okres roku ubiegłego o 39,7%" - czytamy w raporcie.

"Przychody AC opierają się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Sprzedaż takich instalacji obejmuje w szczególności:

- wyroby własne, w tym komponenty oraz kompletne systemy konwersji aut benzynowych i diesla na gaz LPG, CNG i LNG. Ich sprzedaż w III kwartale 2022 r. dynamicznie wzrosła o 49,9% w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego;

- towary, w skład których wchodzą m.in. części i akcesoria motoryzacyjne, komponenty instalacji gazowych LPG i CNG których spółka nie jest producentem (mechanika i inne akcesoria), a sprzedaje je jako uzupełnienie kompleksowej oferty dla partnerów, w tym w ramach przetargu. Konkurencyjny rynek nie pozwala na realizację wysokich marż w tym obszarze sprzedaży.

Sprzedaż w obszarze zestawów do haków holowniczych (wiązki elektryczne wraz z modułami elektronicznymi dla poszczególnych marek samochodów) wzrosła w raportowanym okresie o 35,9%. Czynniki mające na to wpływ to: poszerzanie asortymentu o zestawy do kolejnych nowych modeli samochodów oraz ekspansja geograficzna naszego niemieckiego partnera, a także rozwój turystyki krajowej. Sprzedaż pozostałych wyrobów, obejmujących głównie produkcję wiązek elektrycznych i elektroniki na potrzeby przemysłu automotive i AGD wzrosła w stosunku do porównywalnego okresu 2021 r. o 68,8%" - czytamy dalej.

W ujęciu geograficznym w III kwartale 2022 r. nastąpił dynamiczny wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych o 82,6%, przy spadku sprzedaży do klientów na rynku krajowym w związku z wyższym zatowarowaniem w I półroczu 2022 przed podwyżkami cen, dodano.

W III kwartale 2022 r. widoczne były nadal zakłócenia w logistyce globalnej, rosnące ceny i niedobory komponentów produkcyjnych, w szczególności z zakresu elektroniki. Rosnące koszty działalności udało się częściowo pokryć podwyżkami cen. Zrealizowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 17,8 mln zł i był wyższy od wyniku osiągniętego w porównywalnym okresie 2021 r. o 6,9 mln zł, czytamy także w raporcie.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 27,45 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 20,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 199,85 mln zł w porównaniu z 162,28 mln zł rok wcześniej.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 206,3 mln zł w 2021 r.

