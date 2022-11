Reklama

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 40,46 mln zł wobec 69,31 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 3,19 mln zł wobec 14,35 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem wyniosły 0,92 mld zł na koniec III kw. 2022 r. wobec 1,46 mld zł na koniec 2021 r.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 204,06 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 50,88 mln zł zysku rok wcześniej.

"W III kwartale 2022 roku kontynuowany był proces obniżenia kapitału zakładowego emitenta, rozpoczęty w dniu 21 grudnia 2021 r., kiedy to nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki podjęło uchwałę nr 3 o obniżeniu kapitału zakładowego emitenta o kwotę 740 092 633,8 zł, tj. z kwoty 759 069 368 zł do kwoty 18 976 734,2, przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 3,9 zł (z 4 zł do 0,1 zł). Obniżenie kapitału zakładowego spółki uchwalono w celu wypłaty na rzecz akcjonariuszy kwoty 189 767 342 zł z tytułu obniżenia kapitału zakładowego oraz w celu przeniesienia wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego spółki kwoty 550 325 291,8 zł do kapitału zapasowego spółki, aby kwoty przeniesione z obniżenia kapitału zakładowego mogły zostać przeznaczone na pokrycie ewentualnych przyszłych strat spółki, a ponadto by stworzyć warunki do wypłaty w przyszłości środków na rzecz akcjonariuszy z kapitału zapasowego w części, w jakiej kapitał ten został utworzony z zysków spółki" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 202,69 mln zł wobec 13,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

