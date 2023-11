Getin Holding odnotował 7,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 23,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 49,41 mln zł wobec 40,46 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 3,26 mln zł wobec 3,19 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem wyniosły 0,59 mld zł na koniec III kw. 2023 r. wobec 0,69 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W I-III kw. 2023 r. Getin Holding miał 4,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 204,06 mln zł straty rok wcześniej.

Działalność grupy kapitałowej Getin Holding w III kwartale 2023 r. sprowadza się do segmentu usług bankowych w Ukrainie, który reprezentuje Idea Bank (Ukraina).

"Idea Bank (Ukraina) prowadzi działalność operacyjną w zmniejszonym zakresie. Głównym zadaniem banku pozostaje zabezpieczenie funkcjonowania operacyjnego banku, zwłaszcza w warunkach prób ostrzeliwania terytoriów Ukrainy z powietrza i związanych z tym alarmów przeciwlotniczych, które wymuszają przerwanie pracy i konieczność udania się do schronów. Ma to bezpośrednie przełożenie na spadek sprzedaży i generowane przez bank wyniki. Niemniej jednak IBU przystosował się do działania w zmienionym otoczeniu, z uwzględnieniem bieżących warunków rynkowych, zrewidował swoją politykę kredytową i sukcesywnie zwiększa wolumen kredytów. To spowodowało, że nowo udzielane kredyty charakteryzują się relatywnie dobrą jakością, a to z kolei obniża koszty tworzenia rezerw przez bank" - czytamy w raporcie.

Sprzedaż produktów kredytowych w okresie 9 miesięcy 2023 r. wzrosła 2,6 razy w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim i wynosiła 3 122 mln UAH. Ponadto w omawianym okresie utrzymywał się pozytywny trend kwartał do kwartału - wynik sprzedażowy III kwartału osiągnął poziom 1 253 mln UAH i był o 11,8% wyższy niż wynik osiągnięty w II kwartale 2023 r. na poziomie 1 121 mln UAH, który z kolei był o 49,8% wyższy od wyniku I kwartału 2023 r. wynoszącego 748 mln UAH. Stopniowe ożywienie aktywności klientów, po głębokim spadku od początku wojny, przyczyniło się do wzrostu w okresie 9 miesięcy 2023 r. przychodów prowizyjnych IBU, wymieniono dalej.

"Dla Grupy priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Idea Bank (Ukraina), zwłaszcza w perspektywie wzmożonych ataków na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, dlatego też Getin Holding S.A. oraz Idea Bank (Ukraina) podejmują działania zmierzające do zabezpieczenia pracowników i ich rodzin, a także tymczasowej ewakuacji ich z obszarów szczególnie narażonych na inwazję wojsk rosyjskich" - czytamy także.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Idea Bank (Ukraina) posiada 37 oddziałów, wyposażonych w ramach projektu w generatory i niezbędny sprzęt komunikacyjny, w 20 obwodach Ukrainy, spełniając tym samym w pełni wymogi NBU w zakresie zapewnienia ciągłości działalności, tj. dotyczące posiadania co najmniej 35% oddziałów w każdym regionie kraju zdolnych do pracy w przypadku awarii infrastruktury krytycznej, podał też Getin.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 3,32 mln zł wobec 202,69 mln zł straty rok wcześniej.

Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)