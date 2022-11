Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 2,09 mln euro wobec 0,15 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2,11 mln euro wobec 0,19 mln euro zysku rok temu.

"Po trudniejszym pierwszym półroczu, w okresie lipiec-wrzesień wróciliśmy na ścieżkę rentownej działalności, z EBITDA sięgającą. 2,1 mln euro w III kwartale, co jest wynikiem ponad 10-krotnie wyższym niż w tym samym okresie 2021 r. i o 63% wyższym niż wynikami z III kwartału 2019 r. Udało się to osiągnąć dzięki reagowaniu na zmieniające się preferencje klientów i optymalizacji ofert podróży odpowiednio, poprawę punktualności lotów w Estonii, osiągnięcie wyższej średniej ceny pakietu oraz reagowanie na wahania cen paliwa lotniczego w odpowiednim czasie" - czytamy w liście zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,33 mln euro w III kw. 2022 r. wobec 45,62 mln euro rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 0,28 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,1 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 155,04 mln euro w porównaniu z 74,73 mln euro rok wcześniej. Zysk EBITDA w I-III kw. br. wyniósł 1,36 mln euro wobec 1,98 mln zysku euro rok temu.

"Optymalizacja oferty turystycznej w celu maksymalnego dopasowania do popytu, reagowania na zmiany w otoczeniu konkurencyjnym i i ograniczenie lotów last minute pozwoliło nam przyciągnąć w III kwartale 88 tysięcy podróżnych. Choć to wciąż niższy wynik niż m.in. w 2018 czy 2019 roku, jest bardzo zbliżony do wyników z lipca-września 2017 roku. Ceny paliwa lotniczego znacznie spadły w III kwartale 2022 r. i były niższe niż na początku lata o około 15%, choć nadal były wyższe niż na początku roku. Na podstawie cen instrumentów pochodnych paliwa lotniczego oczekuje się, że paliwo będzie nadal spadać w cenie" - podano także.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

(ISBnews)