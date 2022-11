Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1 mln zł wobec 0,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,81 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 4,01 mln zł rok wcześniej.

"Przychody spółki w III kw. wzrosły rok do roku z 4 mln do 5,8 mln zł (wzrost o 45%). Jednocześnie koszty zwiększyły się w niewielkim stopniu, co pozwoliło niemal na potrojenie zysku operacyjnego do ponad 1 mln zł (191% wzrostu r/r) i podwojenie EBITDA do 1,6 mln zł (wzrost o 87% r/r). Postęp widoczny jest również w odniesieniu do II kw. 2022, w którym sprzedaż wyniosła 5,4 mln zł, a zysk operacyjny 0,75 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 1,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 16,11 mln zł w porównaniu z 11,36 mln zł rok wcześniej.

"W trzecim kwartale i w całym trwającym roku widać efekt dźwigni operacyjnej, wywołany konsekwentnym rozwojem głównego produktu, wdrażaniem nowych produktów i usług grupy Brand24 oraz kolejnymi zmianami w modelu cenowym przy utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej. Nowe źródła przychodów to przede wszystkim Insights24 (wcześniej Custom Reports), po drugie z produktu przygotowanego dla globalnego dostawcy rozwiązań wspierających marketing online - platformy Semrush. Łącznie wygenerowaliśmy w tym roku ponad 270 tys. zł przychodów z nowych produktów. To dobry wynik, zważywszy że oba wystartowały w ostatnich kilkunastu miesiącach. Nasz plan to dojście do 1 mln przychodów z nowych produktów w ciągu pierwszych 3 lat od startu. Warto też odnotować, że systematycznie rosną główne mierniki wydajność naszego biznesu takie, jak MRR (Monthly Recurring Revenue), a także ARR (Annual Recurring Revenue) czyli MRR w ujęciu rocznym" - powiedział prezes Michał Sadowski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 1,61 mln zł wobec 0,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

(ISBnews)