"Od kilku dni na GPW jesteśmy w korekcie, którą bardziej widać na naszych indeksach niż np. na rynku amerykańskim, gdzie przybrała ona postać horyzontalną. W poniedziałek podaż zaczęła przyciskać również na naszych średnich spółkach, których indeks zniżkował o ok. 1,5 proc." - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński.

Analityk wskazał, że obecne zachowanie rynku jest jak najbardziej naturalne, gdyż po bardzo silnych wzrostach z ostatnich tygodni, szczególnie na blue chipach, realizacja zysków jest zrozumiała.

"Jeśli obecne spadki nie przekształcą się w odwrócenie trendu, to obserwowane schłodzenie nastrojów wzmocni jakiś ewentualny, kolejny ruch w górę" – powiedział.

Ekspert dodał, że ewentualna poprawa nastrojów w USA pomogłaby zakończyć spadki na warszawskim parkiecie.

Zdaniem analityka z PKO BP trwająca krekta może potrwać maksymalnie 3 tygodnie, a istotnym wsparciem dla WIG20 pozostaje strefa 1.600-1.630 pkt.

"Dobrze by było, aby WIG20 pozostał powyżej tej strefy, co ułatwiłoby powrót do wzrostów. Ewentualne zejście poniżej tych wsparć nie negowałoby jednak korekcyjnego charakteru obecnych spadków, ale rozpoczęcie kolejnej fali wzrostów byłoby w takim przypadku nieco utrudnione" – dodał analityk PKO BP.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję spadkiem o 1,27 proc. do 1.685,5 pkt., a WIG zniżkował o 1,15 proc. do 54.259,77 pkt. Zniżkował również mWIG40, o 1,49 proc. do 3.913,54 pkt., a sWIG80 jako jedyny z głównych indeksów poszedł w górę o 0,15 proc. do 17.212,57 pkt.

Obroty na szerokim rynku były małe wyniosły 0,938 mld zł, z tego 0,793 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały akcje PKN Orlen (112 mln zł) i Allegro (105 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały mieszane nastroje, a zmiany indeksów nie były znaczące. W tym okresie DAX spadał o 0,3 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o 0,2 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał 0,2 proc.

Na giełdach amerykańskich w czasie zamykania krajowego parkietu indeksy zniżkowały: Nasdaq100 o 0,95 proc., S&P500 o 0,6 proc., a DJI o 0,3 proc.

W ujęciu sektorowym w górę poszły 3 z 15 indeksów. Wzrosły WIG-Energia (+1,05 proc.), WIG-Leki (+0,17 proc.) oraz WIG-Informatyka (+0,01 proc.). Najsłabiej natomiast sesję zakończyły WIG-Górnictwo (-3,63 proc.), WIG-Gry(-2,99 proc.) oraz WIG-Motoryzacja (- 2,96 proc.).

W WIG20 mocną drugą część poniedziałkowej sesji miały akcje PGE, które zakończyły ją wzrostem o 2,47 proc. do 6,72 zł i była to największa zwyżka w tym indeksie.

Po mocno wzrostowym początku notowań i teście okolic 42,64 zł, w kolejnych godzinach handlu systematycznie obsuwał się kurs Pepco Group, kończąc notowania na 1,11 proc. plusie na poziomie 40 zł. Analityk Goldman Sachs Richard Edwards podniósł rekomendację dla Pepco Group do "kupuj" z "neutralnie", a cenę docelową akcji wyznaczył na 62 zł.

Na 0,56 proc. plusie na poziomie zł zamknęło notowania Dino Polska, dla którego analityk Raiffeisen Jakub Krawczyk podniósł rekomendację do "kupuj" z "trzymaj" oraz cenę docelową do 420 zł za sztukę.

W poniedziałek słabo zachowywały się największe pod względem kapitalizacji banki, których kursy poszły w dół. Kurs Pekao spadł o 0,53 proc., Santander Bank Polska stracił 0,59 proc., PKO BP zniżkowało o 0,71 proc., a mBank zakończył notowania na 2 proc. minusie.

Analityczka Morgan Stanley Nida Iqbal podniosła rekomendację dla Pekao do "przeważaj" z "równoważ", a dla PKO BP do "równoważ" z "niedoważaj".

Po godzinie 15.00 mocniej zaczął spadać kurs PKN Orlen, który zakończył sesję na 2,01 proc. minusie na poziomie 61,5 zł i wyraźnie oddalił się od szczytu z 15 listopada br. Spadki kursu PKN mogły wspierać zniżkujące mocno ceny ropy (-5 proc. z godziny 16.30), których kurs testował wrześniowe minima.

Słabo sesję zamknęły wchodzące do WIG20 spółki górnicze. JSW zniżkowało o 2,95 proc., a kurs KGHM spadł o 3,73 proc. Dla KGHM była to piąta spadkowa sesja pod rząd po mocnych wzrostach z początku listopada br.

Najmocniej w WIG20 zniżkowały walory CD Projekt (-3,94 proc.) oraz Allegro (-4,51 proc.), dla którego była to czwarta spadkowa sesja pod rząd.

W mWIG40 w gronie liderów wzrostów z połowy sesji utrzymał się Mercator (3,78 proc.) oraz Selvita (2,92 proc.), która poinformowała, że jej akcjonariusze: Paweł Przewięźlikowski i Augebit Fundusz Inwencyjny Zamknięty chcą sprzedać w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu ok. 1.000.000 akcji spółki, stanowiących 5,45 proc. w kapitale zakładowym i 4,58 proc. w głosach na WZ. Jak podano w komunikacie, rozpoczęcie budowania księgi popytu nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie.

Najsłabiej w tym segmencie rynku sesję zakończyły akcje Ten Square Games (-5,34 proc.), Banku Millennium (-4,9 proc.) oraz Bogdanki (-4,84 proc.), której kurs w ubiegły piątek zamknął się na miesięcznych maksimach.

W sWIG80 najmocniej w górę poszło Oponeo .pl (5,67 proc.), a w gronie liderów z połowy sesji utrzymały się akcje Forte (5,45 proc.) oraz AB (5,44 proc.), którego kurs ustanowił 5-cio miesięczne maksima.

AB podało, że spółka miała w I kw. roku obrotowego 2022/23 31,1 mln zł zysku netto j.d. wobec 30,4 mln zł konsensusu. Przychody wyniosły 3.792 mln zł wobec 3.357,3 mln zł, które zakładał konsensus.

Po nieco słabszej drugiej części sesji na 1,71 proc. plusie na poziomie 89,1 zł notowania zakończył Unimot, którego kurs zamknął się na 52-tygodniowych maksimach. Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 20 listopada, podwyższyli wycenę akcji Unimotu do 115 zł z 95 zł wcześniej. Rekomendacja "kupuj" została podtrzymana.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku był również Polimex-Mostostal (3,32 proc.), którego grupa po trzech kwartałach 2022 r. miała 119,3 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 72,1 mln zł zysku przed rokiem.

Na 0,5 proc. plusie zakończył poniedziałkowy handel Torpol, a jego kurs utrzymał się w średnioterminowym trendzie bocznym.

Grupa Torpol miała po trzech kwartałach 2022 r. 105,8 mln zł zysku netto i 731,8 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Na 0,16 proc. plusie zamknął się natomiast Synektik, który poinformował, iż zawarł umowę z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu na dostawę systemu chirurgii robotycznej da Vinci o wartości 13,13 mln zł netto.

O 2,5 proc. spadł natomiast kurs Ferro, którego grupa odnotowała w trzecim kwartale 2022 roku 13,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 21,7 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik spółki okazał się lepszy od oczekiwań, bowiem analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się zysku netto na poziomie 12,9 mln zł.

Ponad 2 proc. spadki do 49,5 zł zanotowały natomiast walory ML System, dla którego analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 21 listopada, obniżyli wartość godziwą akcji o 20,4 proc. do 83,18 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj".

Na szerokim rynku najmocniej w górę poszły walory Pure Biologics (19,71 proc.) oraz XTPL (12,89 proc.), którego kurs przy podwyższonych obrotach wybił się górą ze średnioterminowego trendu bocznego.

