W analizie platformy dla freelancerów i zleceniodawców Useme wzięto pod uwagę sześć branży: copywriting i social media, grafikę i projektowanie 3D, usługi multimedialne (video, animacja, fotografia), usługi IT, usługi webdeveloperskie (dot. stron i sklepów online) oraz tłumaczenia.

Największa część wolnych strzelców, 27 proc. specjalizuje się w copywritingu i mediach społecznościowych". Najwyższy odsetek freelancerów z wyższym wykształceniem pracuje jako tłumacze (96 proc.). Tuż za nimi plasują się copywriterzy (76 proc). Jak podkreślono, w pozostałych branżach większe znaczenie od wykształcenia ma często portfolio potwierdzające zdobyte umiejętności.

"W branżach technicznych często bardziej od studiów kierunkowych liczą się samodzielnie nabyte umiejętności oraz indywidualny warsztat i to one są głównym czynnikiem decydującym o zarobkach czy liczbie realizowanych zleceń, w tym tych długoterminowych. Dotyczy to takich dziedzin, jak programowanie, prace deweloperskie, grafika czy multimedia"– zauważył prezes Useme Przemysław Głośny.

Na czele najlepiej zarabiających freelancerów są programiści. 30 proc. z nich zarabia na zleceniach średnio powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie, a 22 proc. osiąga miesięczne zarobki w przedziale 5-10 tys. zł.

Według analizy, pozostałe branże rzadko osiągają tak wysokie średnie zarobki. Wśród fotografów taki dochód uzyskuje 7 proc., a wśród deweloperów, którzy zajmują się budowaniem stron www i sklepów online, 2 proc.

Zarobki między 5 a 10 tys. zł miesięcznie uzyskuje 21 proc. deweloperów, 18 proc. tłumaczy i 16 proc. grafików. Najgorzej pod tym względem wypadają copywriterzy, spośród których 11 proc. deklaruje zarobki w tym przedziale. "Warto pamiętać, że copywriting to branża, w której często wykonuje się zlecenia dodatkowe, dorabiając w pracy na etat (46 proc. ankietowanych pracuje do 4 godzin dziennie). Jednocześnie jest to także najbardziej zapracowana grupa freelancerów - 22 proc. copywriterów deklaruje realizację ponad 10 zleceń w ciągu miesiąca – to najwyższy odsetek wśród wszystkich przebadanych profesji" - zaznaczono.

W analizie podkreślono, że wysokość zarobków wśród wolnych strzelców zależy w dużej mierze od tego, jak traktują oni freelancing, od liczby zleceń podejmowanych w ciągu miesiąca czy wielkości firmy zlecającej zadanie.

Badanie przeprowadzono w maju tego roku na próbie 1132 polskich freelancerów.

