Stawki fotografów wzrosły o 20 proc., a specjalistów od SEO (pozycjonowania stron w internecie) i social mediów o 12 proc., a średnia wartość zleceń wyniosła odpowiednio 2101 zł i 1811 zł.

W raporcie zwrócono uwagę, że mimo wzrostu stawek, średnia wartość zleceń podejmowanych przez "tekściarzy" jest najniższa wśród wszystkich profesji uwzględnionych przez Index Useme. Jednocześnie jest to branża, która ma stosunkowo najniższy "próg wejścia" i najczęściej jest traktowana jako dodatkowe źródło dochodów. Tak bowiem zadeklarowało ok. 59 proc. badanych w raporcie "Freelancing w Polsce 2023".

W których branżach zlecenia nie rosły tak szybko?

Z kolei profesje z najniższymi wzrostami cen za zlecenie to graficy, architekci i tłumacze. Freelancerzy specjalizujący się w grafice mogli liczyć na zarobki rzędu 1705 zł za zlecenie (wzrost o ok. 10 proc.). Natomiast niezależni specjaliści realizujący zlecenia w kategorii architektura – zarówno projekty aranżacji wnętrz, jak i rendery 3D przedmiotów oraz wizualizacje – odnotowali wzrost stawek o niespełna 10 proc. do średnio 3622 zł za zlecenie.

Najmniejszy wzrost wartości zleceń, niecałe 8 proc. (1596 zł), dotyczył freelancerów zajmujących się tłumaczeniami. Podobnie jak copywriterzy, tłumacze mają zazwyczaj więcej zleceń o mniejszej wartości, a większość badanych z tej profesji raczej nie traktuje freelancingu jako zajęcia na pełen etat.

W wynikach badania podano, że duże nierówności, pod względem wynagrodzenia, zaobserwowano w kategorii kategorii programowanie i IT. Wzrosty stawek odnotowali wyłącznie freelancerzy zajmujący się budowaniem stron oraz ich modernizacją – o ponad 10 proc. (1877 zł), a także programiści – o 6 proc. (3690 zł).

Niektórzy zarobili mniej

Pozostałe kategorie IT odnotowały znaczne spadki. Największe, bo ponad 11-proc. (1540 zł) obniżenie średniej stawki za zlecenie, było widoczne wśród webdeveloperów zajmujących się projektowaniem, stawianiem i utrzymywaniem sklepów internetowych. Spadki odnotowali również twórcy aplikacji mobilnych (ponad 9 proc.), mimo to właśnie oni mają najwyższe zarobki za pojedyncze zlecenie wśród wszystkich branż freelancingu (5351 zł).

"Na ceny realizowanych przez polskich freelancerów zleceń bez wątpienia ma wpływ aktualna sytuacja ekonomiczna, a niezależni specjaliści – głównie ci z dużym doświadczeniem – zdecydowali się dostosować swoje wynagrodzenia do ciągłego wzrostu cen. W ciągu roku stawki wzrosły w większości profesji, jednak ich wysokość w dużej mierze uzależniona jest od charakteru konkretnej branży" – podsumował w przesłanej PAP wypowiedzi prezes zarządu Useme Przemysław Głośny.

Badanie "Freelancing w Polsce 2023" zrealizowane zostało przez Useme z wykorzystaniem metody badawczej CAWI (Computer Assisted Web Interview). Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1100 polskich freelancerów. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski