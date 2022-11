Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 55,53 mln zł wobec 59,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu i aranżacji sięgnęły 20,8 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 9,7 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 53,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 118,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z najmu i aranżacji w wysokości 50,98 mln zł w porównaniu z 28,22 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Cavatina Holding S.A. miała w trzech kwartałach 2022 r. 144,5 mln zł zysku z wyceny nieruchomości inwestycyjnych i 127,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej. W samym trzecim kwartale Grupa wypracowała odpowiednio 63,5 mln zł zysku z wyceny nieruchomości inwestycyjnych i 55,5 mln zł zysku z działalności operacyjnej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W analizowanym okresie grupa uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynków Global Office Park (A1, A2) w Katowicach o powierzchni ponad 55 tys. m2, Palio Office Park B w Gdańsku o powierzchni ponad 7,7 tys. m2 oraz Quorum D we Wrocławiu o powierzchni 16,3 tys. m2. Grupa aktualnie posiada w budowie projekty o łącznej powierzchni ok. 152 tys. m2, a razem z projektami w przygotowaniu na zabezpieczonych gruntach blisko 320 tys. m2. Cavatina Holding zakończyła do tej pory budowę 15 projektów, z czego 8 zostało sprzedanych, wymieniono w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 58,13 mln zł wobec 109,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

