Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,55 proc. i wyniósł 33.781,48 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł 0,75 proc. i wyniósł 3.963,51 pkt.

Nasdaq Composite poszedł w górę o 1,13 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.082,00 pkt.

Do wzrostów DJI przyczyniły się m. in. zwyżki kursów spółek Chevron i Boeing.

Po opublikowaniu wyników finansowych, wzrosła wycena akcji GameStop.

Inwestorzy zastanawiają się nad perspektywami gospodarczymi przed zbliżającymi się posiedzeniami Fed, EBC i Banku Anglii w przyszłym tygodniu. Rynki czekają też na odczyty danych inflacyjnych z USA, w tym piątkowego wskaźnika PPI za listopad oraz CPI w przyszłym tygodniu.

"Wszyscy na rynku czekają na to, żeby zobaczyć co pokażą dane makroekonomicznych i jakie będą decyzje po posiedzeniach banków centralnych w przyszłym tygodniu" – wskazuje Robert Alster, dyrektor ds. inwestycji w Close Brothers Asset Management.

"Inflacja CPI w USA jest jedyną publikacją, która wydaje się mieć obecnie duże znaczenie dla ścieżki USD. Dopóki nie poznamy wyników posiedzeń banków centralnych i odczytu inflacji w USA, na rynkach niewiele się zmieni" - ocenia strateg walutowy RBC Adam Cole.

Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych wskazują obecnie na 91-proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Fed o 50 pb. po posiedzeniu 14 grudnia i 9 proc. szans na wzrost kosztów kredytu o 75 pb. Rynek wskazuje na szczyt stopy procentowej powyżej 5 proc. w połowie 2023 r.

"Jesteśmy w trybie oczekiwania. Przyszły tydzień jest 'wielkim tygodniem' dla wszystkich rynków, to nada ton do końca roku. W tej chwili na rynku panuje trochę zbyt duże podekscytowanie, jeśli chodzi o to, jak szybko banki centralne będą w stanie spowolnić tempo zacieśniania polityki pieniężnej, ponieważ inflacja jest wciąż zbyt wysoka" - powiedział Hugh Gimber, globalny strateg rynkowy w JP Morgan Asset Management.

Amerykański Departament Pracy podał w czwartek, że liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 230 tys. Oczekiwano +230 tys. wobec 226 tys. poprzednio, po korekcie z 225 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,671 mln w tygodniu, który skończył się 26 listopada. Analitycy oczekiwali 1,618 mln wobec notowanych poprzednio 1,609 mln, po korekcie z 1,608 mln.

Rentowność 10-letnich UST wzrosła o 8 pb. do 3,49 proc. Dochodowość 30-letnich UST wzrosła o 3 pb. do 3,44 proc.

