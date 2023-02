Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,39 proc. i wyniósł 33.826,69 pkt. W skali całego tygodnia indeks stracił niespełna 0,2 proc. To dla niego trzeci spadkowy tydzień z rzędu, co jest najdłuższą taką serią od września 2022 roku.

Reklama

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,28 proc. i wyniósł 4.079,09 pkt. Przez tydzień indeks zyskał ponad 0,5 proc.

Reklama

Nasdaq Composite poszedł w dół 0,58 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.787,27 pkt. W całym tygodniu Nasdaq stracił prawie 0,3 proc.

W opinii zarządzających VIG/C-Quandrat TFI, sytuacja na globalnych rynkach akcji wciąż pozostaje pod wpływem polityki amerykańskiego Banku Rezerwy Federalnej, a ostatnie komentarze przewodniczącego Jerome'a Powella wskazują, że zbliża się, przynajmniej na chwilę, koniec cyklu podwyżek stóp procentowych.

"Bardziej ostrożne podejście Fed w kwestii dalszej skali podwyżek stóp procentowych było głównym katalizatorem do osłabienia amerykańskiego dolara. Słabszy dolar zachęcił inwestorów do powrotu do ryzykownych aktywów, a w szczególności akcji rynków wschodzących oraz spółek technologicznych" - napisano.

Niemniej, po mocnych wzrostach w ostatnich miesiącach, eksperci VIG/C-Quadrat TFI uważają, że akcje amerykańskie i europejskie wróciły na poziomy powyżej długoterminowych średnich, co sprawia, że ich relatywna atrakcyjność uległa obniżeniu.

Inwestorzy nadal martwią się o stan gospodarki, a rynki akcji będą wyczekiwać na sygnały, czy podwyżki stóp proc. przez Rezerwę Federalną zatrzymają zaskakująco wysoką inflację.

Zarządzająca Fed Michelle Bowman ocenia, że jest jeszcze długa droga zanim bank centralny osiągnie swój cel inflacyjny na poziomie 2 proc.

"Oglądaliśmy ostatnio bardzo kontrowersyjne przeciąganie liny między rynkami akcji a obligacji skarbowych" - powiedział Art Hogan, główny strateg rynkowy B.Riley. Podczas gdy obligacje skarbowe sygnalizują, że Fed zamierza utrzymać wysokie stopy proc. przez dłuższy czas, a akcje nie chcą o tym słyszeć i oczekują łagodnego lądowania.

"Inwestorzy na rynkach akcji wydają się zakładać kilka kolejnych podwyżek stóp i potem czekają na przerwę w tych decyzjach" - powiedział Hogan.

„Nadal uważamy, że stopy procentowe osiągną szczyt na poziomie wyższym niż 5 proc. To będzie bardzo zależne od danych. Nie chcemy być ofiarami zmian nastrojów rynkowych, dlatego jesteśmy neutralni” – dodał Frederique Carrier, szef strategii inwestycyjnej w RBC Wealth Management w Bloomberg TV.

Goldman Sachs oczekuje, że Fed podniesie stopy procentowe jeszcze trzy razy w tym roku i o 25 pb. za każdym razem, podczas gdy rynki pieniężne wyceniają szczytową stopę procentową na 5,3 proc. do lipca.

W czwartek dwoje jastrzębich bankierów z Fed zasygnalizowało większe podwyżki kosztu pieniądza w USA - o 50 pb, po podwyżce w lutym o 25 pb.

Prezes Fed z Cleveland, Loretta Mester wskazała, że widzi "przekonujący argument" za przeprowadzeniem kolejnej podwyżki stóp procentowych w USA o 50 pb.

Prezes Fed z St. Louis, James Bullard powiedział z kolei, że popiera podwyżkę stóp procentowych na marcowym posiedzeniu Fed o pół punktu procentowego. Mester i Bullard biorą udział w posiedzeniach Fed, ale w tym roku nie głosują w sprawie decyzji o stopach procentowych.

Inwestorzy cały czas uważnie śledzą wyniki kwartalne amerykańskich spółek. W przyszłym tygodniu swoje dokonania za czwarty kwartał pokażą spółki z sektora konsumenckiego, w tym m.in. Home Depot, Walmart i Etsy.

Rentowność 10-letnich UST spadła w piątek o 3 pb. do 3,83 proc. Dochodowość 30-letnich spadła o 2 pb. do 3,9 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -79 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -96 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 76,33 USD za baryłkę, po spadku o 2,73 proc., a kwietniowe futures na Brent zniżkują o 2,43 proc. do 82,77 USD/b. (PAP)