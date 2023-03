Stalexport Autostrady odnotował 79,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 90,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 106,27 mln zł wobec 125,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 413,89 mln zł w 2022 r. wobec 360,16 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Jeśli chodzi o wyniki, jakie osiągnęliśmy w roku 2022 w związku z podstawową działalnością naszej grupy, czyli zarządzaniem i eksploatacją ww. odcinka autostrady A4, to odnotowaliśmy wzrost średniego dziennego natężenia ruchu o 9,1% w stosunku do roku 2021, tj. do poziomu 46 770 pojazdów na dobę, w tym średnie natężenie pojazdów osobowych wyniosło 38 652 (wzrost o 9,7%), a pojazdów ciężarowych 8 118 (wzrost o 6,4%). Najwyższe natężenie ruchu odnotowano w sierpniu - średnio na dobę 53,9 tys. pojazdów. W związku z powyższymi wzrostami natężenia ruchu, ale także wskutek zmian wysokości stawek opłat za przejazd, które wprowadzono 4 lipca 2022 roku, w porównaniu do roku 2021 wzrosły także przychody z tytułu poboru opłat o 15%, tj. do poziomu ponad 409,2 mln zł" - napisał prezes Emil Wąsacz w liście załączonym do raportu.

"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Stalexport Autostrady w 2022 roku osiągnęły poziom 413,9 mln zł i były o ok. 15% wyższe niż w roku 2021. Wynik EBIDTA grupy kapitałowej wyniósł w roku 2022 191,3 mln zł i był o 14,3 mln zł niższy (ok. 7%) niż w roku 2021, natomiast zysk netto grupy [ogółem] wyniósł 85,7 mln zł i był o ok. 10% niższy w stosunku do roku 2021 (95,4 mln zł). Do spadku zysku netto przyczyniły się przed wszystkim wyższe o prawie 53% koszty własne sprzedaży (-191,4 mln zł w roku 2022 vs. -125,1 mln zł w roku 2021), w których ujęto koszty z tytułu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni jezdni A4 Katowice-Kraków (wzrost o prawie 400% tj. z 19,7 mln zł w roku 2021 do poziomu 78,3 mln zł w roku 2022). Te znacząco wyższe koszty z tytułu utworzenia rezerw związane były z planowaną na kolejne lata, tj. do końca koncesji na zarządzanym odcinku autostrady A4 w roku 2027 i przejęciem autostrady przez Skarb Państwa, wymianą nawierzchni jezdni na całym płatnym odcinku. W tej pozycji wzięto także pod uwagę wzrost cen na rynku budowlanym" - dodał prezes.

W 2022 roku wartość nakładów inwestycyjnych grupy wyniosła blisko 70 mln zł (o ok. 40% więcej niż w roku 2021) i obejmowała przede wszystkim prace budowlane związane z modernizacją odwodnienia autostrady oraz modernizacją przepustów. Ten wyższy poziom nakładów inwestycyjnych wynikał - poza szerszym zakresem realizowanych robót - także ze znacznego wzrostu kosztów materiałów i usług budowlanych. W 2022 roku nadal realizowane były działania ukierunkowane na zwiększenie przepustowości placów poboru opłat poprzez upowszechnianie automatycznych metod płatności. W styczniu 2022 roku uruchomiono kolejną aplikację do videotollingu (odczytu tablic rejestracyjnych) - mPay. W trakcie roku zmieniono także organizację ruchu, przeznaczając dla kierowców korzystających z płatności automatycznych (elektroniczny pobór opłat A4Go i videotolling) 3 bramki dla każdego kierunku jazdy na dwóch placach poboru opłat: w Mysłowicach i Balicach, przypomniał Wąsacz.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 48,98 mln zł wobec 57,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

(ISBnews)