Polenergia miała 54,3 mln zł skorygowanego skonsolidowanego zysku netto w IV kw. br. (wzrost o 15,9 mln zł r/r) i 162 mln zł zysku w tym ujęciu w 2022 r. (spadek o 25,2 mln zł r/r), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Na wyniki finansowe grupy osiągnięte w 2022 roku (w szczególności w II i III kw.) wpłynęła niespotykana do tej pory skala zmienności cen energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz trudna sytuacja w systemach elektroenergetycznych w Europie. Skutkowała ona między innymi znaczącym wzrostem kosztu profilu negatywnie wpływającym na marżę ze sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz wynik ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców. Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego i regulacyjnego grupa osiągnęła wyższy wynik EBITDA w IV kw. 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz utrzymała wynik EBITDA za cały 2022 rok na poziomie zbliżonym do wyniku EBITDA za rok 2021, podano.

Reklama

"Skorygowany wynik EBITDA grupy w samym IV kw. 2022 roku wyniósł 110 mln zł i był wyższy o 31,2 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczyniły się do tego głównie:

- wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych spowodowany wzrostem mocy wytwórczych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego,

Reklama

- wyższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE (należących do grupy oraz zewnętrznych) w konsekwencji wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i niższego wpływu kosztów profilu wiatrowego (względem zabezpieczonej ceny sprzedaży) oraz wyższego obsługiwanego wolumenu za sprawą wzrostu portfela projektów wytwórczych oraz w konsekwencji zawarcia porozumień z klientami częściowo kompensujących negatywną marżę wcześniejszych okresów 2022 roku,

- wynik na sprzedaży rozwiązań w zakresie energetyki prosumenckiej, w tym paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła" - czytamy w komunikacie.

W okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2022 roku skorygowany wynik EBITDA grupy wyniósł 354,4 mln zł i był niższy o 6,8 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczyniły się do tego głównie:

- niższy wynik na optymalizacji produkcji energii elektrycznej w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna ("ENS") w roku 2022 wobec bardzo pozytywnego wyniku osiągniętego w roku 2021,

- brak przychodów z systemu rekompensat ENS w związku z zakończeniem systemu wsparcia,

- niższy wynik na sprzedaży ciepła w ENS wskutek wyższych cen gazu i uprawnień do emisji CO2 w roku 2022 (kompensata rozliczeń dotycząca wyższych cen gazu została rozpoznana w grudniu 2021 roku),

- niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE (należących do grupy oraz zewnętrznych) w konsekwencji istotnego wzrostu kosztu profilu oraz odchyleń wolumenowych produkcji aktywów od pozycji zabezpieczających sprzedaż.

Powyższe efekty zostały w znaczącym stopniu skompensowane przez wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, spowodowany wyższym wolumenem produkcji na skutek lepszych warunków wietrznych w pierwszym kwartale 2022 roku oraz wzrostem mocy wytwórczych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, podkreślono.

"Zmiana skorygowanego zysku netto w okresie czterech kwartałów 2022 roku oraz w samym IV kw. 2022 roku została spowodowana głównie opisanymi powyżej czynnikami wpływającymi na skorygowany wynik EBITDA, wyższą amortyzacją wynikającą ze wzrostu mocy wytwórczych, wyższymi przychodami z tytułu odsetek od lokat oraz znacznym wzrostem kosztów finansowych wynikającym ze wzrostu poziomu zadłużenia, wyższych stóp procentowych oraz wyższego wykorzystania instrumentów finansujących depozyty zabezpieczające dla transakcji zawartych na rynku regulowanym i rozliczenia z klientami" - czytamy dalej.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne skonsolidowane wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym grupy za 2022 rok, którego publikację zaplanowano na 30 marca 2023 roku.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)