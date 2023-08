Polenergia odnotowała 46,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 1,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 68,3 mln zł wobec 5,9 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 107,6 mln zł wobec 32,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 371,1 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 1 337,4 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W II kwartale 2023 roku Grupa Polenergia odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 33,8 mln zł w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, na co wpływ miały głównie wyższe przychody w segmencie gazu i czystych paliw (o 45,5 mln zł) oraz lądowych farm wiatrowych (o 11,2 mln zł), skompensowane częściowo przez niższe przychody w segmencie obrotu i sprzedaży (o 32,2 mln zł)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Skorygowany wynik EBITDA w II kwartale 2023 roku wyniósł 107,6 mln zł i był wyższy o 75,2 mln zł r/r (równy wynikowi EBITDA raportowanemu).

Reklama

"Przyczyniły się do tego głównie wyższe wyniki w segmencie obrotu i sprzedaży (o 66,5 mln zł) przede wszystkim w efekcie wyższych wyników na: handlu energią z aktywów OZE, sprzedaży energii, agregacji OZE, handlu energią elektryczną i obsłudze biznesu oraz pozostałej działalności uwzględniającej głównie sprzedaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła oraz w segmencie gazu i czystych paliw (o 7,8 mln zł) w związku z wyższym wynikiem optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna (ENS) oraz wyższej marży na sprzedaży ciepła" - czytamy dalej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 167,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 110,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 838,1 mln zł w porównaniu z 3 812,9 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 308,9 mln zł wobec 211,3 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia w pierwszym półroczu 2023 roku były niższe o 974,9 mln zł, co jest spowodowane głównie niższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży (o 1 113,8 mln zł), skompensowanymi częściowo przez wyższe przychody w segmentach: lądowych farm wiatrowych (o 83,3 mln zł), gazu i czystych paliw (o 34,9 mln zł) oraz dystrybucji (o 15,9 mln zł)" - napisano w sprawozdaniu.

Skorygowany wynik EBITDA w omawianym okresie wyniósł 308,9 mln zł i był wyższy o 97,5 mln zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku głównie ze względu na wyższy wynik segmentu farm wiatrowych (o 66,9 mln zł), co jest przede wszystkim konsekwencją rozpoczęcia produkcji w farmach wiatrowych Dębsk i Kostomłoty oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w stosunku do 2022 roku (w którym obowiązywały ceny wynikające z zawartych w poprzednich latach transakcji zabezpieczających).

"Wyższy skorygowany wynik EBITDA w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano również w segmencie obrotu i sprzedaży (o 42,8 mln zł), co jest głównie konsekwencją wyższych wyników na: handlu energią z aktywów OZE, agregacji OZE, handlu certyfikatami z farm wiatrowych oraz pozostałej działalności uwzględniającej głównie sprzedaż paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Wynik został częściowo skompensowany przez niższy wynik w segmencie dystrybucji (o 6,5 mln zł), segmencie niealokowanych (o 4,5 mln zł) oraz fotowoltaiki (o 1,2 mln zł)" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 116,51 mln zł wobec 40,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)