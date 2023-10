W ramach zapisów na akcje Polenergii w ofercie publicznej złożono zapisy na łącznie 10 835 130 akcji serii AB, a w związku z wystąpieniem nadsubskrypcji zapisy dodatkowe ulegną łącznej redukcji o około 80,62%, podała spółka.

"Zgodnie z informacją otrzymaną od KDPW, złożono i opłacono łącznie 397 zapisów na 10 835 130 akcji, w tym 348 zapisów podstawowych na 10 316 073 Akcji oraz 49 zapisów dodatkowych na 519 057 akcji. W związku z wystąpieniem nadsubskrypcji zapisy dodatkowe ulegną łącznej redukcji o około 80,62% zgodnie z regułami wynikającymi z kodeksu spółek handlowych" - czytamy w komunikacie

Uwzględniając fakt objęcia w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych wszystkich 10 416 667 oferowanych akcji, zarząd informuje o braku konieczności oraz możliwości przeprowadzenia w ramach oferty zapisów na akcje, na które nie złożono zapisów w wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych, a tym samym o zakończeniu oferowania akcji z dniem 28 września 2023 r. (dzień zakończenia przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach oferty), wskazano.

We wrześniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Polenergii, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii AB oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii AB, praw do akcji serii AB oraz jednostkowych praw poboru akcji serii AB.

W kwietniu br. akcjonariusze Polenergii zdecydowali na walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę do 24 mln zł w drodze emisji do 12 mln akcji serii AB o wartości nominalnej 2 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

