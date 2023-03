Grupa AB odnotowała 98,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku obrotowego 2022/2023 (sierpień-grudzień 2022) wobec 90,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 160,89 mln zł wobec 120,76 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio 173,21 mln zł wobec 129,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 589,81 mln zł w I poł. r.obr. 2022/2023 wobec 7 504,53 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszej połowie roku finansowego 2022/2023, zanotowaliśmy 8,6 mld zł przychodów ze sprzedaży. Co ważne, oznacza to wzrost w ujęciu rok do roku nawet pomimo wysokiej bazy porównawczej - przychody w analogicznym okresie r.obr. 2021/2022 wzrosły o 5%, a w pierwszej połowie r.obr. 2020/2021 o 32% r/r (+1,7 mld zł). Patrząc na cały rok kalendarzowy 2022, przekroczyliśmy kolejny próg - 15 mld zł rocznych obrotów. Wykorzystując największą efektywność operacyjną w branży osiągnęliśmy również rekordowe zyski. W okresie sprawozdawczym wynik EBITDA wzrósł o niemalże 34% r/r, do 173 mln zł, a zysk netto - pomimo istotnie wyższych kosztów odsetkowych - o prawie 10%, do 99 mln zł" - napisał prezes Andrzej Przybyło w liście do akcjonariuszy.

W I półroczu r.obr. 2022/2023 Grupa AB uzyskała rentowność na poziomie wyniku ze sprzedaży brutto na poziomie 3,72% (3,45% rok wcześniej), rentowność na poziomie wyniku operacyjnego: 1,87% (1,61%), rentowność EBITDA: 2,02% (1,73%), rentowność na poziomie zysku netto: 1,15% (1,2%), podano w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.obr. 2022/2023 wyniósł 72,13 mln zł wobec 53,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2021/2022 (lipiec 2021 - czerwiec 2022) miała 14,03 mld zł skonsolidowanych przychodów.

