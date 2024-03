Akcjonariusze Grupy AB zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych o wartości do 100 mln zł, podała spółka. Wcześniej AB poinformowało, że ZWZ zdecydowało o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję (łącznie 31,65 mln zł).

"Akcjonariusze upoważnili również zarząd do realizacji skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub przeznaczenia na cele akwizycyjne. Wartość buy-backu może sięgnąć 100 mln zł, a akcje mogą być nabywane do 4 marca 2027 roku w przedziale cenowym 1-92 zł za sztukę" - czytamy w komunikacie.

Ewentualna zmiana parametrów skupu, w tym np. potencjalne podwyższenie ceny maksymalnej, będzie możliwa poprzez stosowne uchwały walnego zgromadzenia, dodano.

"Widzimy przestrzeń do bezpośredniego dzielenia się sukcesem z akcjonariuszami, zapewniając również środki na bieżący rozwój biznesu, w którym przykładamy dużą wagę do dywersyfikacji, bezpieczeństwa i solidnych finansów. Cieszy nas, że wypłacamy rosnącą dywidendę. Dodatkowo zamierzamy wykorzystać narzędzie, jakim jest skup akcji własnych. To korzystny proces dla akcjonariuszy w sytuacji niedowartościowania walorów na GPW" - skomentował prezes Andrzej Przybyło, cytowany w komunikacie.

Spółka przypomniała też, że po sesji 15 marca br. awansuje z indeksu giełdowego sWIG80 do mWIG40.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W rozszerzonym roku obrotowym 2022/2023 (lipiec 2022 - wrzesień 2023) Grupa AB miała 19,23 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)