Tauron Polska Energia odnotował 523 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 11 009 mln zł przychodów w IV kw. 2022 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Strata EBIT wyniosła w tym czasie 5 mln zł, zaś zysk EBITDA sięgnął 1 170 mln zł. W trakcie szacowania wstępnych wyników grupy Tauron zidentyfikował potrzebę ujęcia odpisu aktualizującego w wysokości ok. 460 mln zł.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

"IV kwartał 2022 r.

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 11 009 mln zł, w tym działalność zaniechana: 484 mln zł

EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):

1 170 mln zł, w tym:

- EBITDA segmentu Dystrybucja: 591 mln zł

- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 94 mln zł

- EBITDA segmentu Wytwarzanie: (111) mln zł

- EBITDA segmentu Sprzedaż: 85 mln zł

- EBITDA w ramach działalności zaniechanej: 518 mln zł

EBIT (strata operacyjna): (5) mln zł, w tym działalność zaniechana: EBIT (strata operacyjna) (19) mln zł

Dodatnie różnice kursowe: 113 mln zł

Strata brutto: (512) mln zł, w tym działalność zaniechana: Strata brutto (31) mln zł

Strata netto: (523) mln zł, w tym działalność zaniechana: Strata netto (36) mln zł

Nakłady inwestycyjne (capex): 1 363 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W 2022 r. przychody ze sprzedaży i rekompensaty wyniosły 37 825 mln zł, w tym działalność zaniechana: 1 030 mln zł. Spółka odnotowała również 4 016 mln zł EBITDA, w tym:

- EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 940 mln zł

- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 476 mln zł

- EBITDA segmentu Wytwarzanie: (779) mln zł

- EBITDA segmentu Sprzedaż: 594 mln zł

- EBITDA w ramach działalności zaniechanej: 801 mln zł.

"EBIT (zysk operacyjny): 1 120 mln zł, w tym działalność zaniechana: EBIT (zysk operacyjny) 50 mln zł

Ujemne różnice kursowe: (124) mln zł

Zysk brutto: 136 mln zł, w tym działalność zaniechana: Zysk brutto 25 mln zł

Strata netto: (126) mln zł, w tym działalność zaniechana: Zysk netto 75 mln zł" - czytamy dalej.

Nakłady inwestycyjne (capex) wyniosły 3 962 mln zł w 2022 r. Dług netto na 31 grudnia 2022 r. wyniósł 11 775 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 grudnia 2022 r.: 2,9x.

W IV kwartale 2022 r., w ocenie spółki, zostały spełnione warunki ujęcia działalności prezentowanej dotychczas w ramach segmentu Wydobycie, jako działalności zaniechanej w rozumieniu MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana. Aktywa netto spółki Tauron Wydobycie S.A. zostały zgodnie z MSSF 5 przeszacowane do wartości godziwej, w wyniku czego grupa ujęła odpis w wysokości 460 mln zł. Z dniem 31 grudnia 2022 r. doszło do przeniesienia prawa własności akcji Tauron Wydobycie S.A. na Skarb Państwa, wskazano także.

"Emitent ponadto informuje, że na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Tauron dodatkowo wpłynęło m.in. ujęcie w IV kwartale 2022 r. odpisów aktualizujących w ramach segmentu Wytwarzanie w wyniku przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2022 r. testów na utratę wartości [...]. Powyższe odpisy wpływają na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego brutto grupy kapitałowej emitenta o 75 mln zł" - czytamy dalej.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie grupy kapitałowej Tauron za 2022 r., którego publikację zaplanowano na 29 marca 2023 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)