Huuuge miał zdeponowane na rachunkach w Silicon Valley Bank (SVB), którego upadłość została ogłoszona 10 marca, kwotę ok. 24,2 mln USD, tj. ok. 10% wszystkich swoich środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów, podała spółka.

Reklama

"Huuuge, Inc. ma świadomość zamknięcia przez nadzór banku Silicon Valley Bank (SVB) oraz przejęcia kontroli nad aktywami i depozytami SVB przez Federalną Agencję Ubezpieczeń Depozytów (FDIC). Stan wszystkich środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów emitenta wynosił około 237 mln USD na dzień 10 marca 2023, z czego około 10% było zdeponowane w SVB. Pozostała część środków emitenta jest zdeponowana w kilku dużych, renomowanych instytucjach finansowych, zgodnie z wewnętrzną polityką inwestycyjną emitenta" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Z kwoty około 24,2 mln USD zdeponowanej w SVB 14,2 mln USD trzymane było na rachunkach bieżących oraz "money market accounts", a 10 mln USD trzymane było w funduszach rynku pieniężnego.

"Odzyskiwanie środków odbędzie się zgodnie z procesem prowadzonym przez FDIC. Na dzień publikacji raportu emitent nie jest w stanie ocenić czasu oraz dokładnej wysokości aktywów możliwych do odzyskania od SVB" - czytamy dalej.

Spółka potwierdza, że saldo środków pieniężnych, ich ekwiwalentów oraz krótkoterminowych inwestycji zdeponowanych poza SVB będzie wystarczające na pokrycie potrzeb operacyjnych oraz zobowiązań w przewidywalnej przyszłości.

"Według najlepszej wiedzy emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego sytuacja w SVB nie ma istotnego wpływu na pozostałe operacje emitenta" - napisano także.

Z aktywami o wartości około 209 mld USD SVB stał się drugim co do wielkości bankrutem w historii Stanów Zjednoczonych po upadku Washington Mutual w 2008 r. 10 marca 2023 r. o 8 rano czasu waszyngtońskiego bank uznawany był jeszcze za stabilny i pewny inwestycyjnie, o godz. 14.00 The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), amerykański regulator zawiadujący depozytami w porozumieniu ze Stock Exchange Comission (SEC), oficjalnie poinformował, że działalność bankowa SVB zostaje bezterminowo wstrzymana, co oznaczało jego zamknięcie. W przypadku gwarantowanych depozytów do 250 tys. USD ubezpieczeni deponenci będą mieli dostęp do swoich funduszy w poniedziałek, 13 marca. Notowania na NASDAQ zawieszono.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2021 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 373,74 mln USD w 2021 r.

(ISBnews)