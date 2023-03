Kogeneracja odnotowała 149,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 56,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 160,77 mln zł wobec 66,8 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 364 mln zł.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 812,2 mln zł w 2022 r. wobec 1 434,51 mln zł rok wcześniej.

"W 2022 r. grupa kapitałowa Kogeneracja S.A. wypracowała skonsolidowany wynik netto na poziomie 152 mln zł, który był wyższy od wyniku osiągniętego w 2021 r. o 95 mln zł. Kogeneracja S.A. osiągnęła stratę netto w wysokości 0,8 mln zł, a EC Zielona Góra S.A. dodatni wynik netto w wysokości 154 mln zł. Istotny wpływ na wynik grupy miał wzrost szacunków z tytułu rekompensat KDT o kwotę 60 mln zł w jednostce zależnej, w związku z aktualizacją założeń rynkowych w okresie pozostającym do końca trwania programu rekompensat, tj. do 2024 r." - napisał prezes Andrzej Jedut w liście do akcjonariuszy.

Reklama

Wskazał, że bardzo duże znaczenie dla wyników finansowych grupy miała wysoka cena sprzedaży energii elektrycznej, co szczególnie wpłynęło na wyniki EC Zielona Góra, gdzie przychody ze sprzedaży energii elektrycznej to obecnie ok. 80% przychodów ze sprzedaży produktów. W Kogeneracji S.A., gdzie struktura sprzedaży jest odmienna, stanowią one 48%. Ze względu na zmiany otoczenia regulacyjnego grupa została objęta ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców, która to ustawa określa maksymalną cenę energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Szacowany wpływ odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za grudzień ujęto w kosztach sprzedaży 2022 r. w wysokości 20,7 mln zł.

"Przychody ze sprzedaży ciepła były niższe niż w 2021 r. ze względu na niekorzystne warunki pogodowe i niższy wolumen sprzedaży o 10% w EC Zielona Góra S.A. i o 7% w Kogeneracji S.A. grupa ponosi wysokie koszty związane z zakupem uprawnień CO2. W kwietniu 2022 r. umorzono uprawnienia za 2021 r. o wartości 242 mln zł. Z kolei rezerwa na zakup uprawnień CO2, celem umorzenia za 2022 r., została utworzona w kwocie wyższej aż o 265 mln zł w porównaniu do 2021 r., tj. o 110%. Oznacza to, że koszty umorzenia uprawnień CO2 za 2022 rok dla Grupy Kogeneracja wyniosą ok. 0,5 mld zł" - napisał też prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 0,82 mln zł wobec 23,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

(ISBnews)