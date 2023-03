Grupa CEZ prognozuje 105-125 mld CZK wyniku EBITDA oraz 30-40 mld CZK skorygowanego zysku netto w 2023 r., podała spółka.

Wpływ na wyniki finansowe Grupy CEZ w 2023 roku będą miały działania legislacyjne w obszarze podatku od wytwarzania, który większość krajów UE wprowadziła w celu sfinansowania redukcji finalnych cen energii dla konsumentów, jak również w postaci nowo wprowadzonego podatku od nadmiarowych zysków, który został w Republice Czeskiej wprowadzony na lata 2023-2025. Nie licząc standardowego podatku dochodowego na poziomie 19%, dodatkowa część zysku zostanie opodatkowana na poziomie 60%, podkreśliła spółka w komunikacie.

Reklama

"W 2023 roku spodziewamy się EBITDA na poziomie od 105 do 125 mld CZK i zysku netto skorygowanego o efekty nadzwyczajne w wysokości od 30 do 40 mld CZK. Szerokie widełki odzwierciedlają otwartą pozycję wytwarzania na poziomie od 17 do 23% i dużą niestabilność cen energii na rynkach hurtowych" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Martin Novák, cytowany w komunikacie.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)