Atende odnotowało 1,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 2,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 3 mln zł wobec 0,15 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 12,9 mln zł wobec 9,95 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 225,58 mln zł w 2022 r. wobec 205,34 mln zł rok wcześniej.

"Za wzrost sprzedaży Atende w 2022 r. vs. 2021 r. odpowiada sprzedaż produktów i usług w ramach integracji IT (wzrost o 16,7 mln zł, czyli o 13% r/r). Sprzedaż rozwiązań własnych oraz infrastruktury IT była nieznacznie niższa niż rok wcześniej, odpowiednio o 1 mln zł i 0,2 mln zł. Łączny udział sprzedaży produktów i usług przez Atende w sprzedaży produktów i usług całej grupy stanowił 86,4% w 2022 r. wobec 87,4% we wcześniejszym roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Sprzedaż produktów i usług spółek zależnych była wyższa w 2022 r. o 5 mln zł, czyli o 19%, w porównaniu do 2021 r. Największy wzrost sprzedaży w 2022 r., zarówno procentowy, jak i pod względem wartości, zanotowała spółka OmniChip, zajmująca się projektowaniem układów scalonych. Przychody tej spółki wzrosły z 2,8 mln zł w 2021 r. do 4,7 mln zł w raportowanym okresie, co oznacza wzrost o 70% r/r.

"W raportowanym okresie wzrosła sprzedaż również innych produktów i usług o dużym potencjale rozwojowym, związanych ze specjalistycznymi rozwiązaniami wokół systemów ERP (realizowana przez A2 Customer Care, wzrost o 38% r/r), usługami outsourcingu IT (TrustIT, wzrost o 17% r/r), rozwiązaniami opartymi o autorski system operacyjny czasu rzeczywistego, głównie w zakresie inteligentnych liczników energii elektrycznej i gazu (Phoenix Systems, wzrost o 15% r/r) oraz z inteligentną energetyką (Atende Industries, wzrost o 5% r/r). Niższe przychody w 2022 r. niż rok wcześniej zanotowała spółka Codeshine (spadek o 0,2 mln zł, czyli o 13%), tworząca oprogramowanie na zamówienie" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 0,72 mln zł wobec 4,1 mln zł straty rok wcześniej.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

