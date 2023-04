Mangata Holding planuje ok. 1,1 mld zł przychodów ze sprzedaży i 80-90 mln zł inwestycji w 2023 r., poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy spółki Kazimierz Przełomski. Mangata liczy też w tym roku na marżę netto na poziomie 7-8%.

"Jeśli chodzi o perspektywy na 2023 rok, na pewno będzie kontynuacja konfliktu na Ukrainie i spowolnienie gospodarcze w Polsce do 1%, co może przełożyć się na spadek zamówień i liczymy się też ze wzrostem cen produktów, ale liczymy się też ze wzrostem sprzedaży samochodów o ok. 6-8%. Nastąpiła w tej chwili pewna stabilizacja na rynku energii i gazu, a nasze pierwsze przymiarki do inwestycji wskazują na ok. 80-90 mln zł, czyli ok. 8-9% przychodów ze sprzedaży, z czego na duże projekty rozwojowe będzie przeznaczone 58% - powiedział wiceprezes.

"Jeśli chodzi o przychody, to liczymy, że powtórzymy rok 2022 ze sprzedażą na poziomie ok. 1,1 mld zł i rentowność operacyjną 14-15%, a marżowość netto 7-8%" - dodał.

Mangata podała wcześniej, że przeznaczyła 77 mln zł na inwestycje rozwojowe oraz modernizację parku maszynowego i infrastruktury w 2022 r., a rozwój segmentu zaworów bezpieczeństwa będzie miał znaczący wpływ na planowany wzrost przychodów i marż w kolejnych latach w sektorze armatury.

Mangata Holding jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie. Tworzy holding kapitałowy skupiający podmioty branży metalowej działające w segmentach operacyjnych: automotive - podzespołów dla motoryzacji i komponentów (spółki: Kuźnia, MCS oraz Masterform), armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama, Zetkama R&D), elementów złącznych (Śrubena) oraz działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,05 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)