Boryszew odnotował 111,72 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2022 r. wobec 78,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 106,63 mln zł wobec 72,8 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 216,67 mln zł wobec 170,21 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 387,4 mln zł wobec 375,3 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 790,52 mln zł w 2022 r. wobec 6 264 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Boryszew w 2022 roku osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 6,8 mld zł oraz wskaźnik EBITDA na poziomie 387 mln zł, co oznacza wzrost odpowiednio o 22% i 12% w stosunku do 2021 roku. W wynikach ostatniego kwartału 2022 roku obserwujemy długo oczekiwane odbicie na rynku motoryzacyjnym, związane głównie z tzw. uśpionym popytem oraz trendem elektromobilności. W grupie istotnie inwestujemy w technologię pod samochody elektryczne, pozyskujemy nowych klientów w obszarze e-cars oraz kolejne nominacje na produkcję części do aut elektrycznych u dotychczasowych klientów. Obszar motoryzacyjny naszej działalności, obserwując m.in. plany producentów samochodów w obszarze ich elektryfikacji, jest dla nas mocno perspektywiczny. Trend ten obserwujemy już w obecnych zamówieniach - wartość nowych kontraktów pozyskanych w latach 2021-2023 z terminem realizacji do 2036 roku wynosi, na dzień 31 marca 2023, 878,5 mln euro" - napisał prezes Wojciech Kowalczyk w liście załączonym do raportu rocznego.

"Grupa w roku 2022 zrealizowała główne parametry finansowe (przychody oraz EBITDA), pomimo znaczących wahań i zmienności cen mediów, komponentów do produkcji oraz inflacji jako efekt wojny w Ukrainie" - podkreślił.

Segment Metale powtórzył historycznie wyniki z 2021 roku. W warunkach porównywalnych, czyli bez sprzedanego FŁT oraz zakończonej działalności Hutmena, segment odnotował ponad 25-proc. wzrost przychodów.

"Oczywiście, widzimy spowolnienie w czwartym kwartale 2022 roku. Na uwagę zasługują wyniki NPA Skawina, której wartość sprzedaży w 2022 roku wzrosła o prawie 53% w stosunku do roku poprzedniego, głównie dzięki sprzedaży tzw. walcówki przewodowej oraz wyrobów wyciskanych. Obecnie w tym zakładzie produkcyjnym, który jest jedyną w Polsce firmą produkującą walcówkę aluminiową ze stopów aluminium, rozpoczął się proces inwestycyjny, który istotnie zwiększy moce zakładu w zakresie przewodów napowietrznych, wykorzystywanych przy modernizacji linii przesyłowych" - napisał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 14,83 mln zł wobec 259,76 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)