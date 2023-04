Kino Polska odnotowało 47,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 48,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 60,74 mln zł wobec 59,84 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 120,12 mln zł wobec 121,24 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 284,82 mln zł w 2022 r. wobec 257,16 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2022 był pełen wyzwań. Wojna w Ukrainie odciągnęła częściowo uwagę widzów od kanałów filmowych i tematycznych w pierwszej połowie roku, zaś zmiana standardu nadawania telewizji pozbawiła wielu widzów dostępu do programów nadawców komercyjnych, w tym także do naszego kanału Stopklatka. Mamy jednak solidną strukturę przychodów, w której niemal dwie trzecie generują stabilnie rosnące wpływy z emisji oraz sprzedaży licencji, a ponad jedna trzecia pochodzi ze sprzedaży czasu reklamowego. Wyniki całego 2022 r. dowodzą, że nasz sprawdzony model biznesowy pozwala generować solidne wyniki nawet przy niesprzyjającym otoczeniu rynkowym" - powiedział prezes Grupy Kino Polska Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że największe przychody odnotował segment kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, który w 2022 r. wygenerował w Polsce i na rynkach międzynarodowych przychody w wysokości 148,5 mln zł (+15,2% r/r). Obecnie kanały z portfolio Grupy dostępne są m.in. w takich krajach jak: Polska, Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry, Turcja, Ukraina, a także w państwach Półwyspu Bałkańskiego, w krajach bałtyckich oraz na Bliskim Wschodzie. W Polsce kanał Stopklatka osiągnął 44,4 mln zł sprzedaży z reklam (+6,9% r/r) i pozostaje rentowny już drugi rok z rzędu. W segmencie kanałów Kino Polska przychody wyniosły 37,3 mln zł (+3,3% r/r) przy blisko 50-proc. rentowności. Kanał Zoom TV powiększył sprzedaż o ponad 20% wobec poprzedniego roku, osiągając przychody na poziomie 24 mln zł. Sprzedaż praw licencyjnych wyniosła 27,3 mln zł (-3,8% r/r).

"Nasze kanały telewizyjne są atrakcyjne dla reklamodawców, dzięki czemu odnotowaliśmy ponad 10-procentowy wzrost sprzedaży z reklam pomimo, że cały rynek reklamy telewizyjnej w 2022 r. nieco się skurczył. Bardzo dobre wyniki uzyskał także Zoom TV, który w ostatnich trzech miesiącach roku zanotował swój najlepszy kwartał w historii przy wzroście sprzedaży sięgającym 30%, co przybliża nas do osiągnięcia rentowności tego kanału. Wzrost oglądalności to przede wszystkim zasługa doboru odpowiednich treści - nowych premierowych propozycji i własnych produkcji. W przypadku Stopklatki refarming obniżył nieco możliwości generowania przychodów z reklam z tego kanału, ale zakładamy, że stopniowe przywracanie zasięgu technicznego będzie przekładać się na ponowny wzrost oglądalności. Stale powiększamy też sprzedaż reklam w Czechach na kanałach marki FilmBox" - wskazał prezes.

Spółka podała, że łączna średnia oglądalność kanałów Grupy w 2022 r. wyniosła 2,69% i była niższa o 10,9% r/r, przy założeniu porównywalnej grupy widowni komercyjnej (SHR%, All 16-59, live). Jednocześnie udział widowni uwzględnianej w walucie reklamowej, na potrzeby rozliczeń z reklamodawcami, był większy w porównaniu do 2021 r. o ponad 7% na skutek szerszego przedziału wiekowego widowni komercyjnej stosowanego w 2022 r. (16-59 lat) w porównaniu widowni z 2021 r. (16-49 lat).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 20,23 mln zł wobec 29,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Kino Polska TV to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

(ISBnews)