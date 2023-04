Genomtec zakończył ofertę publiczną (w trybie subskrypcji prywatnej) 1 637 000 akcji serii M i pozyska z niej 13,1 mln zł, podała spółka. Środki te pozwolą na realizację kamieni milowych związanych z rozwojem, walidacją, certyfikacją i skalowaniem produkcji platformy diagnostycznej Genomtec ID. Działania te wpłyną na znaczący wzrost wartości technologii spółki w procesie M&A, podkreślono.

"Nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Do grona akcjonariuszy Genomtec dołączyły również renomowane fundusze inwestycyjne. Jest to potwierdzenie, że inwestorzy dostrzegają duży potencjał komercyjny platformy diagnostycznej Genomtec ID. Dopływ gotówki pozwoli uruchomić produkcję analizatorów na potrzeby badań porównawczych. Jednocześnie nasze zespoły inżynieryjno-badawcze we współpracy z doświadczonymi partnerami CDMO pracują nad dalszą optymalizacją kosztową. Stosunkowo niski koszt wytworzenia to jedna z głównych zalet naszej technologii w oczach potencjalnych partnerów. W drugiej połowie 2023 r. planujemy też finalizację rozpoczętych już przygotowań do walidacji klinicznej przez key opinion leaders. Na rynku jest kilka urządzeń, które dorównują platformie Genomtec ID małym rozmiarem, jednak żadne z nich nie jest w stanie badać aż 5 patogenów jednocześnie" - powiedział prezes Genomtec Miron Tokarski, cytowany w komunikacie.

"Procesy zbliżające nas do komercjalizacji toczą się równolegle z procesem badawczo/certyfikacyjnym - jeszcze w tym roku zamierzamy zakończyć badania porównawcze. Wkrótce po ich zakończeniu złożymy wniosek o certyfikację Genomtec ID zgodnie z wymogami IVDR. Jednym z ważnych projektów dotacyjnych są wstępne badania nad wykorzystaniem naszej technologii w diagnostyce raka, co otwiera przed nami potężny rynek onkologii. Jesteśmy przekonani, że środki finansowe z bieżącej emisji oraz z posiadanych, jak i przyszłych dotacji wpłyną na znaczący wzrost wartości naszej technologii i pozwolą nam zrealizować z sukcesem transakcję M&A" - dodał Tokarski.

W marcu Genomtec podjął uchwałę, zgodnie z którą będzie podejmował działania w celu partycypacji akcjonariuszy spółki w korzyściach z potencjalnej sprzedaży technologii w możliwie najszerszym zakresie, w tym w szczególności w formie przejęcia przez potencjalnego kupującego 100% akcji Genomtec lub przeznaczenia do wypłaty na rzecz akcjonariuszy całości zysku uzyskanego przez spółkę w wyniku potencjalnej sprzedaży technologii.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r.

