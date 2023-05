Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 23,43 mln zł w kwietniu 2023 r. co oznacza wzrost o 4,4% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 17,5 mln.

Koszty prowizji z platform wyniosły 2,55 mln zł (-2,5% m/m), a wydatki na user acquisition (UA) wyniosły 13,13 mln zł (+13,5% m/m). Łączna liczba pobrań gier Grupy BoomBit w ostatnim miesiącu to 17,5 mln, a przychody pomniejszone o UA i prowizje platform wyniosły 7,8 mln zł (+6% m/m), podała spółka.

"W kwietniu przychody grupy pozostały na stabilnym poziomie. W porównaniu do poprzedniego miesiąca poprawiliśmy wyniki zarówno w grach HC jak i Mid-Core. Jesteśmy zadowoleni z kwietniowych wyników gry 'Hunt Royale', która wygenerowała zbliżone wyniki do marca przy lekko wyższych wydatkach na UA i krótszym o jeden dzień miesiącu. W kolejnych miesiącach spodziewamy się utrzymania tej pozytywnej tendencji. W 'Darts Club' też zwiększyliśmy wydatki na User Acquisition, co krótkoterminowo wpłynęło na trochę niższy wynik w kwietniu, ale tak samo jak w przypadku 'Hunt Royale' powinno przynieść długofalowe korzyści. Widzimy pozytywny efekt niedawno wprowadzonych zmian w tej grze i oczekujemy, że długoterminowo wyniki będą się dalej poprawiać. Jeśli chodzi o projekty blockchain to kwiecień upłynął na dalszych przygotowaniach do premiery 'Hunters On-Chain' oraz rozwojem projektów nad którymi pracuje PlayEmber" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

W kwietniu 2023 r. najlepiej zarabiającymi tytułami były "Hunt Royale" (7,8 mln zł przychodów) oraz "Darts Club" (2,6 mln zł). Przychody z gier Hyper-Casual wyniosły 9,4 mln zł i stanowiły około 40% w strukturze przychodów Grupy BoomBit, podano.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)