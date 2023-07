Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 17,8 mln zł w czerwcu 2023 r., co oznacza spadek o 16,1% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 12,7 mln.

Koszty prowizji z platform wyniosły 2 mln zł (-18,2% m/m), a wydatki na user acquisition (UA) wyniosły 8,9 mln zł (-24% m/m). Łączna liczba pobrań gier Grupy BoomBit w ostatnim miesiącu to 12,7 mln, a przychody pomniejszone o UA i prowizje platform wyniosły 6,9 mln zł (-2,4% m/m), podała spółka.

"W czerwcu mieliśmy znaczne spadki zarówno po stronie przychodów, jak i towarzyszących im kosztów user acquisition. Wysoki spadek UA dotyczy całego naszego portfolio, zarówno gier mid-core jak i hyper-casual. Była to nasza świadoma decyzja, wynikająca bezpośrednio z rozpoczęcia okresu wakacyjnego. W tym okresie gracze cechują się niższą aktywnością, spada liczba i długość sesji pojedynczej rozgrywki, a co za tym idzie konsumpcja mikropłatności i reklam jest niższa. Oznacza to dla nas, że użytkownik pozyskany w czerwcu będzie dla nas mniej dochodowy w drugim i trzecim miesiącu od instalacji, które przypadną w lipcu i sierpniu, czyli w wakacje. Wobec tego podnieśliśmy nasze oczekiwania dotyczące krótkoterminowych stóp zwrotu z inwestycji w user acquisition, co naturalnie przełożyło się na ich niższą skalę. W ostatnich dniach zawarliśmy umowę partnerską na wydanie gry 'Easy Boxing', którą przygotuje Vivid Games. BoomBit będzie odpowiadał za dystrybucję i promocję tego tytułu. To kolejna w tym roku umowa o współpracy z zewnętrznymi studiami, dzięki którym do naszego portfolio trafiają ciekawe tytuły. Intensywnie pracujemy nad poszerzaniem naszego portfolio gier z segmentów casual oraz mid-core, oczekujemy, że ta praca będzie widoczna w wynikach jeszcze w tym roku" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

W czerwcu 2023 r. najlepiej zarabiającymi tytułami były "Hunt Royale" (5,7 mln zł przychodów), "Darts Club" (1,9 mln zł) oraz "Car Driving School Simulator" (1,4 mln zł). Przychody z gier Hyper-Casual wyniosły 6,5 mln zł i stanowiły około 37% w strukturze przychodów Grupy BoomBit, podano.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)