Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 18,8 mln zł w lipcu 2023 r., co oznacza wzrost o 5,8% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 15,4 mln.

Koszty prowizji z platform wyniosły 2,1 mln zł (+9,6% m/m), a wydatki na user acquisition (UA) wyniosły 9,1 mln zł (+2,1% m/m). Łączna liczba pobrań gier Grupy BoomBit w ostatnim miesiącu to 15,4 mln, a przychody pomniejszone o UA i prowizje platform wyniosły 7,6 mln zł (+9,3% m/m), podała spółka.

"W lipcu obserwowaliśmy wzrost przychodów przy niewielkim wzroście wydatków na User Acquisition. Wyższa efektywność przełożyła się na wzrost przychodów pomniejszonych o UA, a uzyskane na tym poziomie 7,6 mln zł jest trzecim najlepszym wynikiem w tym roku. W grupie gier Hyper-Casual znacząco wzrosły przychody z gry 'Bike Jump', co jest skutkiem odpowiednio poprowadzonych nowych kampanii marketingowych. Jest to potwierdzenie efektywności prowadzonych kampanii na tytułach, które swoją premierę miały nawet kilka lat temu. Pod koniec lipca na Mainnecie Polygon miała swoją premierę gra 'Hunters On-Chai'n. Jest ona obecnie ósmą najczęściej wybieraną pozycją na platformie Polygon, a średni czas gry sięga 2 godzin. Jest to bardzo dobry start, który pozwala z optymizmem patrzeć na wyniki gry w przyszłości, kiedy zacznie się jej skalowanie. Wraz z debiutem gry znacząco wzrósł handel NFT BoomLand. Łączny wolumen obrotu naszymi tokenami w lipcu wyniósł 22,6 tys. A w ostatnich dniach NFT BoomLand są jednymi z najczęściej wymienianych tokenów na platformie Magic Eden" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

W lipcu 2023 r. najlepiej zarabiającymi tytułami były "Hunt Royale" (6,1 mln zł przychodów), "Darts Club" (2 mln zł) oraz "Car Driving School Simulator" (1,4 mln zł). Przychody z gier Hyper-Casual wyniosły 7,1 mln zł i stanowiły około 38% w strukturze przychodów Grupy BoomBit, podano.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)