Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 18,6 mln zł w lutym br., co oznacza spadek o 18% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 16 mln.

"Grupy BoomBit miała w lutym 2024 r. 18,6 mln zł (-18%) przychodów ze sprzedaży, w tym 18,2 mln PLN z gier mobilnych i 0,5 mln PLN z projektów blockchain" - czytamy w komunikacie.

Wydatki na user acquisition spadły o 23,7% do 9,7 mln zł, a koszty prowizji platform zmniejszyły się o 0,7% do 1,3 mln zł, podała spółka.

Reklama

"Grupa miała w lutym 16 mln pobrań i 7,7 mln zł (-12,4%) przychodów pomniejszonych o UA i prowizje platform. Bez uwzględniania przychodów z projektów blockchain wynik ten wyniósł 7,2 mln zł (+6,7%)" - czytamy dalej.

"W lutym dochodowość naszego segmentu mobilnego była wyższa niż w styczniu, przy miesiącu krótszym o dwa dni. W segmencie blockchain znaczący spadek wynika z braku istotniejszych jednorazowych przychodów, choć tu chcemy podkreślić, że w ostatnim miesiącu BoomLand podpisał bardzo korzystną umowę z operatorem protokołu Immutable, oferującym błyskawiczne procesowanie transakcji oraz bardzo niskie koszty ich przetwarzania" - skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

Reklama

Jeśli chodzi o same gry, to zarówno "Hunt Royale", jak i "Darts Club" poprawiły swoje wyniki, co było spowodowane przede wszystkim zmniejszeniem skali wydatków na UA, dodał.

"Ponadto widzimy poprawę w segmencie Hyper-Casual, gdzie nasze starsze, wciąż popularne tytuły poprawiły swoje rezultaty. Teraz szykujemy się do premiery 'Bowling Club', która zaplanowana jest na początek kwietnia. Gra ma obiecujące parametry, zbliżone do 'Darts Club', więc liczymy jej dobre wyniki w kolejnych miesiącach" - wskazał też prezes.

W lutym 2024 r. najlepiej zarabiającymi tytułami były: "Hunt Royale" (3,3 mln zł przychodów), "Darts Club" (2,7 mln zł) oraz "Falling Art Ragdoll Simulator" (1,1 mln zł).

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)