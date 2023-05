Arctic Paper odnotował 107,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 120,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 155,64 mln zł wobec 176,08 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 185,54 mln zł wobec 205,73 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I kwartale 2023 roku mieliśmy do czynienia z bardziej niestabilnym rynkiem, z popytem na niższym poziomie niż w 2022 roku. W efekcie wyniki były niższe w ujęciu r/r, ale lepsze niż w IV kwartale 2022 roku. Przychody grupy wyniosły 1 032,2 mln zł (1 110,8), a EBITDA 185,5 mln zł (205,7). Marża operacyjna wyniosła 15,1% (15,9). Nasza pozycja finansowa jest rekordowo silna, ze wskaźnikiem dług netto / EBITDA na poziomie -0,27 (0,33). Połączenie segmentu celulozy i papieru, które historycznie pozwalało na stabilizację cykli koniunkturalnych, działało na siebie wzmacniająco, ponieważ oba segmenty radziły sobie dobrze" - napisał prezes Michał Jarczyński w komentarzu do wyników.

Według niego, popyt na papier wykazuje ten sam trend, co w IV kwartale 2022 roku, z niższymi wolumenami sprzedaży dla wszystkich gatunków i segmentów.

"Nadal z powodzeniem koncentrujemy się na rentowności zamiast dążyć do pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych, dlatego odpowiednio dostosowaliśmy nasze moce, uwzględniając przestoje w produkcji w celu zrównoważenia podaży i popytu w tym okresie. Przychód ze sprzedaży papieru na tonę jest o 30% wyższy w porównaniu do I kwartału 2022 roku, natomiast wykorzystanie mocy produkcyjnych spadło do 71% (99). Przychody spadły do 722,3 mln zł (819,6) przy EBITDA 113,8 mln (130) i marży EBITDA 15,8% (15,9)" - dodał.

W przypadku należącej do grupy spółki Rottneros - segment celulozy - sprzedaż netto wzrosła o 13% do 744 (660) mln SEK. EBITDA pozostała na stabilnym poziomie 178 mln SEK (174), natomiast wolumen wyniósł 87 200 ton (100 000). Firma zdecydowała się zainwestować 180 mln SEK w rozbudowę mocy produkcyjnych celulozy CTMP w Rottneros z 125 000 do 165 000 ton, podano również.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 032,22 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 1 110,76 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 0,96 mln zł wobec 2,2 mln zł straty rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,89 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)