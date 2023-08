Arctic Paper odnotował 60-70 mln zł skonsolidowanej EBITDA oraz ok. 836 mln zł przychodu ze sprzedaży w II kwartale 2023 roku (wobec ok.1,3 mld zł w II kwartale 2022 r.), podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Na niższy poziom wyników główny wpływ ma odczuwalne w całej Europie wyraźne osłabienie gospodarcze, czego skutkiem jest obniżenie popytu na papier graficzny i celulozę oraz zmniejszenie stanów magazynowych przez klientów.

Arctic Paper koncentruje się na marżach, a proces produkcji został na przestrzeni ostatnich lat dostosowany w taki sposób, by cechować się wysokim stopniem efektywności kosztowej, co umożliwia spółce stawienie czoła słabszemu rynkowi, podano.

"Zmienność na rynkach celulozy i papieru przypomina o znaczeniu naszego długoterminowego planu strategicznego, zakładającego dywersyfikację w kierunku segmentu energii i opakowań, przy jednoczesnym utrzymaniu naszej silnej pozycji na rynkach celulozy i papieru. Intensywnie pracujemy nad rozwojem przyszłych możliwości wzrostu zgodnie ze strategią 4P" - powiedział prezes Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie.

Arctic Paper opublikuje raport za I półrocze 2023 roku 10 sierpnia 2023 roku.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,89 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)