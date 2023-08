Arctic Paper odnotował 39,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 215,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 39,32 mln zł wobec 298,06 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 68,93 mln zł wobec 330,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 836,24 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 1296,28 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Drugi kwartał 2023 r. był trudnym okresem z uwagi na silne osłabienie popytu w porównaniu z rekordowym kwartałem ubiegłego roku, który był jednym z najlepszych w historii Grupy. Zgodnie z ogólną sytuacją rynkową, przychody Arctic Paper spadły o 36% do 836,2 mln zł (1 296,3 mln zł). Nasza krótkoterminowa koncentracja na marżach zamiast na wolumenach okazała się skuteczna i EBITDA osiągnęła 68,9 mln PLN (330,1 mln zł) przy marży EBITDA wynoszącej 8,2%. Pozycja finansowa Arctic Paper pozostaje solidna, ze wskaźnikiem dług netto/EBITDA na poziomie -0,19 (-0,02). Silny bilans jest dobrym punktem wyjścia, ponieważ obecnie kontynuujemy nowe inwestycje zgodnie z naszą długoterminową strategią dywersyfikacji w kierunku produkcji energii i opakowań" - czytamy w komunikacie

W segmencie papieru przychody wyniosły 566,7 mln zł (rok wcześniej: 948,6 mln zł), ponieważ klienci we wszystkich segmentach i na wszystkich rynkach kontynuowali redukcję swoich zapasów, a ogólna aktywność gospodarcza była również istotnie niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBITDA osiągnęła 47,6 mln zł (rok wcześniej: 227,2 mln zł). W wyniku koncentracji na marżach, przychód na tonę utrzymał się na poziomie 5 850 zł (rok wcześniej: 5 740 zł), podczas gdy wykorzystanie mocy produkcyjnych osiągnęło w tym okresie 55% (wobec 99% rok wcześniej), podano także.

Segment celulozy - Rottneros - zmniejszył swoje przychody do 681 mln SEK (rok wcześniej: 784 mln SEK) przy EBITDA w wysokości 71 mln SEK (rok wcześniej: 253 mln SEK), co spowodowane było wymagającą sytuacją rynkową i dalszymi spadkami cen, podczas gdy silny dolar amerykański korzystnie wpłynął na osiągane marże. W omawianym okresie zredukowano zatrudnienie i poprawiono wydajność w celu zwiększenia konkurencyjności. Podpisano także długoterminowy kontrakt dot. zabezpieczenia dostaw i ceny energii odnawialnej.

"Inwestycja joint venture z Rottneros w nowy zakład produkcyjny tacek z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie przebiega zgodnie z planem. Uruchomienie produkcji planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku. Zainteresowanie naszymi opakowaniami jako zrównoważoną alternatywą dla tworzyw sztucznych wzrosło za sprawą naszej obecności na targach Interpack w Düsseldorfie" - czytamy dalej.

"Nieprzerwanie koncentrujemy się na rozwijaniu naszego segmentu energetycznego, co jest ważnym krokiem w kierunku neutralności klimatycznej i stanowić będzie dodatkowe źródło przychodów w przyszłości. Już po zakończeniu drugiego kwartału zdecydowaliśmy się zainwestować 285 mln SEK w modernizację instalacji na biopaliwo w Grycksbo. Inwestycja ta zwiększy produkcję energii, jak i elastyczność w tym obszarze; ponadto zapewni dodatkowo produkcję do 50 000 ton pelletu drzewnego rocznie. Podpisano także umowę na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 16 MW w Kostrzynie. Ponadto, na dachu zakładu w Kostrzynie powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 1,2 MW" - napisano także w materiale.

W warunkach wysokiej inflacji i recesji w Europie powrót do koniunktury na rynku papieru graficznego i opakowaniowego może zająć trochę czasu, wskazała też spółka.

"Jesteśmy przygotowani na sytuację, w której popyt pozostanie niski i będziemy nadal koncentrować się na naszych marżach, odpowiednio dostosowując się do sytuacji. Zmienność na rynkach celulozy i papieru przypomina o znaczeniu naszego długoterminowego planu strategicznego, polegającego na dywersyfikacji w kierunku produkcji energii i opakowań, przy jednoczesnym utrzymaniu naszej silnej pozycji na rynku celulozy i papieru. Intensywnie pracujemy nad rozwojem w tych nowych, perspektywicznych obszarach zgodnie ze strategią 4P" - podsumowano w komunikacie.

W I poł. 2023 r. spółka miała 147,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 336,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 868,46 mln zł w porównaniu z 2 407,04 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 254,47 mln zł wobec 535,79 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 175,51 mln zł wobec 166,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,89 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)